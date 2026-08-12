Precio de WISHBONE hoy

El precio actual de WISHBONE (WISHBONE) hoy es € 0.002291, con una variación del 8.13% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de WISHBONE a EUR es € 0.002291 por WISHBONE.

WISHBONE actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- WISHBONE. Durante las últimas 24 horas, WISHBONE cotiza entre € 0.002179 (bajo) y € 0.002811 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, WISHBONE experimentó un cambio de +1.32% en la última hora y de -22.58% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 66.20K.

Información del mercado de WISHBONE (WISHBONE)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) € 66.20K€ 66.20K € 66.20K Cap. de mercado totalmente diluida € 2.29M€ 2.29M € 2.29M Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain pública ROBINHOOD

La capitalización de mercado actual de WISHBONE es de --, con un volumen de trading en 24 horas de € 66.20K. El suministro circulante de WISHBONE es de --, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 2.29M.