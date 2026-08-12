Precio de Cattoverse hoy

El precio actual de Cattoverse (CS) hoy es € 0.000095, con una variación del 10.46% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de CS a EUR es € 0.000095 por CS.

Cattoverse actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- CS. Durante las últimas 24 horas, CS cotiza entre € 0.000081 (bajo) y € 0.000096 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, CS experimentó un cambio de +3.26% en la última hora y de +21.79% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 739.05.

Información del mercado de Cattoverse (CS)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) € 739.05€ 739.05 € 739.05 Cap. de mercado totalmente diluida € 9.50K€ 9.50K € 9.50K Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Blockchain pública BSC

La capitalización de mercado actual de Cattoverse es de --, con un volumen de trading en 24 horas de € 739.05. El suministro circulante de CS es de --, con un suministro total de 100000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 9.50K.