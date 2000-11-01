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Principales tokens de Tokens respaldados por criptomonedas por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Tokens respaldados por criptomonedas. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

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Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
Bitcoin
Bitcoin
BTC
$ 63,800.5
+0.11%
-0.24%
-1.58%
$ 1.28T
$ 6.55K
2
Ethereum
Ethereum
ETH
$ 1,890.6
+0.10%
+0.85%
-1.21%
$ 228.15B
$ 95.83K
3
XRP
XRP
XRP
$ 1.0215
+0.25%
+1.56%
-2.74%
$ 63.44B
$ 18.38M
4
Solana
Solana
SOL
$ 76.32
0.00%
+0.59%
+3.09%
$ 44.28B
$ 425.78K
5
Wrapped stETH
Wrapped stETH
WSTETH
$ 2,344.81
+0.05%
+0.01%
-1.10%
$ 8.71B
$ 6.21M
6
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63,834.31
+0.13%
-0.15%
-1.57%
$ 7.44B
$ 7.79
7
Wrapped Beacon ETH
Wrapped Beacon ETH
WBETH
$ 2,081.58
-0.01%
+0.01%
-1.06%
$ 7.01B
$ 1.42M
8
Cardano
Cardano
ADA
$ 0.1865
+0.16%
-0.37%
-0.48%
$ 6.82B
$ 17.85M
9
Coinbase Wrapped BTC
Coinbase Wrapped BTC
CBBTC
$ 63,756
+0.01%
-0.00%
-1.54%
$ 6.19B
$ 261.22M
10
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 8.709
+0.08%
+3.45%
+6.47%
$ 5.73B
$ 113.37K
11
Aave v3 WETH
Aave v3 WETH
AWETH
$ 1,888.05
+0.17%
+0.01%
-1.16%
$ 4.53B
--
12
WETH
WETH
WETH
$ 1,888.32
+0.04%
+0.01%
-1.16%
$ 4.22B
$ 255.74M
13
Litecoin
Litecoin
LTC
$ 45.3
+0.20%
+0.66%
+0.87%
$ 3.51B
$ 50.56K
14
Wrapped eETH
Wrapped eETH
WEETH
$ 2,074.76
0.00%
+0.77%
-0.32%
$ 3.39B
$ 0.01
15
Wrapped Tron
Wrapped Tron
WTRX
$ 0.331791
+0.28%
+0.01%
+1.38%
$ 1.38B
$ 51.86M
16
Polkadot
Polkadot
DOT
$ 0.794
+0.10%
-1.07%
-4.96%
$ 1.34B
$ 1.29M
17
Bitcoin TRC20
Bitcoin TRC20
BTCT
$ 63,440
0.00%
-0.01%
-1.82%
$ 1.11B
$ 140.32K
18
Wrapped BNB
Wrapped BNB
WBNB
$ 612.81
-0.05%
+0.02%
+2.77%
$ 1.07B
$ 279.68M
19
Wrapped SOL
Wrapped SOL
WSOL
$ 76.27
+0.01%
+0.00%
+3.15%
$ 979.36M
$ 378.74M
20
Function FBTC
Function FBTC
FBTC
$ 63,445
0.00%
-0.00%
-2.03%
$ 536.45M
$ 7.69K
21
Kraken Wrapped BTC
Kraken Wrapped BTC
KBTC
$ 63,814
+0.08%
-0.00%
-1.50%
$ 461.24M
$ 359.81K
22
Solv Protocol BTC
Solv Protocol BTC
SOLVBTC
$ 63,504
-0.06%
-0.00%
-1.68%
$ 413.13M
$ 11.02K
23
Coinbase Wrapped Staked ETH
Coinbase Wrapped Staked ETH
CBETH
$ 2,147.62
+0.03%
+0.01%
-1.17%
$ 353.17M
$ 5.73M
24
tBTC
tBTC
TBTC
$ 63,723
0.00%
-0.00%
-1.63%
$ 289.79M
$ 19.00M
25
Wrapped Flare
Wrapped Flare
WFLR
$ 0.00605464
0.00%
-0.00%
+1.73%
$ 283.09M
$ 420.71K
26
Terra Classic
Terra Classic
LUNC
$ 0.00005118
-0.82%
+1.94%
+2.45%
$ 281.75M
$ 4.55B
27
Olympus
Olympus
OHM
$ 18.78
+0.05%
-0.00%
-0.11%
$ 280.53M
$ 212.03K
28
Binance Wrapped BTC
Binance Wrapped BTC
BBTC
$ 63,771
+0.02%
-0.00%
-1.52%
$ 184.93M
$ 52.98K
29
Wrapped AVAX
Wrapped AVAX
WAVAX
$ 6.29
0.00%
-0.03%
-5.56%
$ 127.42M
$ 23.59M
30
Aave v3 cbETH
Aave v3 cbETH
ACBETH
$ 2,147.55
+0.02%
+0.01%
-1.15%
$ 107.02M
--
31
Wrapped Pulse
Wrapped Pulse
WPLS
$ 9.85E-6
+0.20%
-0.60%
+12.31%
$ 84.60M
--
32
Solv Protocol Staked BTC
Solv Protocol Staked BTC
XSOLVBTC
$ 63,063
0.00%
-0.00%
-1.69%
$ 62.09M
$ 2.56
33
TempleDAO
TempleDAO
TEMPLE
$ 2.5
0.00%
-0.07%
-6.72%
$ 59.29M
$ 17.00K
34
$ 0.03624
0.00%
-0.63%
-1.89%
$ 43.01M
$ 22.26K
35
cETH
cETH
CETH
$ 37.96
+0.05%
+0.01%
-1.12%
$ 42.10M
--
36
Wrapped rsETH
Wrapped rsETH
WRSETH
$ 2,013.95
-0.07%
+0.01%
-1.65%
$ 35.67M
$ 28.69
37
Snowbank
Snowbank
SB
$ 223.47
-0.01%
+0.02%
+3.24%
$ 35.67M
$ 137.28
38
eBTC
eBTC
EBTC
$ 63,763
+0.03%
-0.00%
-1.53%
$ 35.35M
$ 9.50K
39
Wrapped Near
Wrapped Near
WNEAR
$ 1.66
0.00%
+0.04%
-4.05%
$ 31.80M
$ 5.77M
40
Nirvana ANA
Nirvana ANA
ANA
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0.00%
-0.00%
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$ 19.31
41
Wrapped CRO
Wrapped CRO
WCRO
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+0.13%
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$ 506.65K
42
Wrapped DAG
Wrapped DAG
WDAG
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+0.04%
+0.03%
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$ 26.65M
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43
Wrapped TAO
Wrapped TAO
WTAO
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+0.03%
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44
rsERG
rsERG
RSERG
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-0.09%
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45
Wrapped NXM
Wrapped NXM
WNXM
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46
Wrapped OKB
Wrapped OKB
WOKB
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+0.08%
+0.00%
+10.85%
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47
Wrapped POL
Wrapped POL
WPOL
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+0.31%
+0.00%
+0.64%
$ 19.21M
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48
Wrapped XRP
Wrapped XRP
WXRP
$ 1.046
+0.10%
+0.05%
-2.70%
$ 18.77M
$ 120.02K
49
Wrapped OETH
Wrapped OETH
WOETH
$ 2,197.16
+0.31%
+0.01%
-1.26%
$ 18.68M
--
50
cWBTC
cWBTC
CWBTC
$ 1,280.39
0.00%
-0.00%
-1.54%
$ 18.15M
--

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Tokens respaldados por criptomonedas y por qué son populares?
Los tokens de Tokens respaldados por criptomonedas representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 131 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $1682.39B.
¿Cuál es el token de Tokens respaldados por criptomonedas con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Tokens respaldados por criptomonedas rastreados en MEXC, LINK ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 3.45% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Tokens respaldados por criptomonedas están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 131 tokens de Tokens respaldados por criptomonedas, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. BTC, ETH, XRP se encuentra entre los tokens populares de Tokens respaldados por criptomonedas. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Tokens respaldados por criptomonedas?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Tokens respaldados por criptomonedas es de aproximadamente $1682.39B. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Tokens respaldados por criptomonedas, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.