Precio de Giggle Fund hoy

El precio actual de Giggle Fund (GIGGLE) hoy es $ 117.82, con una variación del 3.48% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de GIGGLE a USD es $ 117.82 por GIGGLE.

Giggle Fund actualmente está en el puesto #252 por capitalización de mercado en $ 117.82M, con un suministro circulante de 1.00M GIGGLE. Durante las últimas 24 horas, GIGGLE cotiza entre $ 115.72 (bajo) y $ 125.46 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 281.147303020201, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.002154581463322289.

En el corto plazo, GIGGLE experimentó un cambio de +0.48% en la última hora y de +16.15% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 1.62M.

Información del mercado de Giggle Fund (GIGGLE)

Puesto No.252 Cap de mercado $ 117.82M$ 117.82M $ 117.82M Volumen (24H) $ 1.62M$ 1.62M $ 1.62M Cap. de mercado totalmente diluida $ 117.82M$ 117.82M $ 117.82M Suministro de Circulación 1.00M 1.00M 1.00M Suministro máx. 1,000,000 1,000,000 1,000,000 Suministro total 1,000,000 1,000,000 1,000,000 Tasa de circulación 100.00% Blockchain pública BSC

La capitalización de mercado actual de Giggle Fund es de $ 117.82M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 1.62M. El suministro circulante de GIGGLE es de 1.00M, con un suministro total de 1000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 117.82M.