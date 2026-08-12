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El precio actual de Grvt hoy es 0.3193 EUR. La capitalización de mercado de GRVT es -- EUR. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de GRVT a EUR, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!El precio actual de Grvt hoy es 0.3193 EUR. La capitalización de mercado de GRVT es -- EUR. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de GRVT a EUR, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!

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Precio de Grvt(GRVT)

Precio en vivo de 1 GRVT en EUR:

€0.274598
€0.274598€0.274598
+2.50%1D
EUR
Gráfico de precios en vivo de Grvt (GRVT)
Última actualización de la página: 2026-08-12 07:03:41 (UTC+8)

Precio de Grvt hoy

El precio actual de Grvt (GRVT) hoy es € 0.3193, con una variación del 2.50% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de GRVT a EUR es € 0.3193 por GRVT.

Grvt actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- GRVT. Durante las últimas 24 horas, GRVT cotiza entre € 0.3037 (bajo) y € 0.3536 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, GRVT experimentó un cambio de -0.29% en la última hora y de +21.96% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 643.73K.

Información del mercado de Grvt (GRVT)

--
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€ 643.73K
€ 643.73K€ 643.73K

€ 319.30M
€ 319.30M€ 319.30M

--
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1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ETH

La capitalización de mercado actual de Grvt es de --, con un volumen de trading en 24 horas de € 643.73K. El suministro circulante de GRVT es de --, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 319.30M.

Historial de precios de Grvt EUR

Rango de precios en 24 horas:
€ 0.3037
€ 0.3037€ 0.3037
24H Mín
€ 0.3536
€ 0.3536€ 0.3536
24H Máx

€ 0.3037
€ 0.3037€ 0.3037

€ 0.3536
€ 0.3536€ 0.3536

--
----

--
----

-0.29%

+2.50%

+21.96%

+21.96%

Historial de precios de Grvt (GRVT) en EUR

Siga los cambios de precios de Grvt para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:

PeríodoCambio (EUR)Cambio (%)
Hoy€ +0.006698+2.50%
30 Días€ +0.2193+219.30%
60 Días€ +0.2193+219.30%
90 Días€ +0.2193+219.30%
Cambio de precio de Grvt hoy

Hoy, GRVT registró un cambio de € +0.006698 (+2.50%), reflejando su última actividad en el mercado.

Cambio de precio de Grvt en 30 días

En los últimos 30 días, el precio cambió € +0.2193 (+219.30%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.

Cambio de precio de Grvt en 60 días

Ampliando la vista a 60 días, GRVT experimentó un cambio de € +0.2193 (+219.30%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.

Cambio de precio de Grvt en 90 días

Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió € +0.2193 (+219.30%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.

¿Quieres desbloquear el historial de precios de todos los tiempos y los movimientos del precio de Grvt (GRVT)?

Consulta la página Historial de precios de Grvt ahora.

Análisis de Grvt

Este análisis aprovecha modelos de IA para evaluar la acción reciente del precio de Grvt, la dinámica de su volumen y el sentimiento del mercado. El procesamiento de datos en tiempo real destaca las tendencias emergentes y las posibles configuraciones de trading, lo cual facilita la toma de decisiones más informadas y oportunas.

Tendencia actual del mercado de Grvt: ¿alcista o bajista?

Sentimiento general actual en el mercado de GRVT: bajista, alcista 35% | bajista 65%;

Dimensión del indicadorConclusión del modeloProporción/umbralExplicación sencilla
KDJCruz doradaK > DEl impulso a corto plazo se está calentando, la temperatura sube.
StochRSI20‑80Zona neutralRitmo normal, sin señales extremas.
Grupo MA0 Comprar0‑20% VentaTodas las MAs alineadas hacia abajo, a corto plazo significativamente por debajo del largo plazo.
Grupo EMA0 Comprar0‑20% VentaTodas las MAs alineadas hacia abajo, a corto plazo significativamente por debajo del largo plazo.
MACDCruz de la muerteDIF < DEAEstá surgiendo un impulso bajista.
BOLL (20,2)Precio > Banda superiorTocando o rompiendo la banda superiorEntrando en la zona de "caro", volatilidad en aumento.
RSI (14)Neutral30‑70Dentro del rango normal, aún tiene espacio.
Punto de pivotePrecio > R2Por encima de R2Más caro que el rango reciente de "más caro", en territorio alto.

GRVT_USDT se encuentra en el período de 4 horas a un nivel de 0,364, con el precio situado por encima del centro de referencia en 0,30295. El sistema de canales muestra que el precio ha superado la resistencia R2 en 0,33364, encontrándose actualmente en un rango de sobrecompra. El conjunto de medias móviles MA y EMA indica una señal neutral de compra, mientras que los indicadores coinciden en señalar una estructura de estancamiento en niveles altos. La desviación del precio respecto al centro es considerable, lo que aumenta la presión para que el precio regrese hacia su media. El MACD ha formado una cruz bajista, con las líneas rápida y lenta divergiendo hacia abajo, lo que sugiere que el impulso bajista está comenzando a liberarse de manera concentrada. El RSI se mantiene en una zona neutra sin entrar en condiciones extremas de sobreventa, lo que indica un equilibrio temporal entre los compradores y vendedores. Por otro lado, tanto el KDJ como el StochRSI muestran movimientos descendentes simultáneos, reflejando una debilidad progresiva en los indicadores de momentum a corto plazo. Las bandas de Bollinger se han estrechado, manteniendo una volatilidad baja, lo que evidencia la falta de fuerza para un movimiento unilateral significativo en el mercado y una distribución dispersa del impulso. El soporte cercano inferior se sitúa en el nivel R2, en 0,33364, aproximadamente un 8,3% por encima del precio actual. El centro de referencia en 0,30295 actúa como un punto de referencia más lejano, ubicado a unos 16,7% del precio actual. Hacia arriba no existe ninguna resistencia claramente definida a corto plazo; el nivel S1 en 0,29157 representa el próximo punto clave a ser evaluado. Los traders deberán observar cómo se comporta el precio dentro del rango oscilatorio comprendido entre R2 y el centro.

Este contenido ha sido generado por IA a partir de datos históricos y actuales del mercado. Solo tiene fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento en materia de inversión.

Predicción de precios para Grvt

Predicción del precio de Grvt (GRVT) para 2030 (en 4 años)
De acuerdo con el módulo de predicción de precios mostrado arriba, el precio objetivo de GRVT en 2030 es de € --, con un 0.00% de tasa de crecimiento.
Predicción del precio de Grvt (GRVT) para 2040 (en 14 años)

Para 2040, el precio de Grvt podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de € --.

Herramientas MEXC
Para proyecciones de escenarios en tiempo real y un análisis más personalizado, los usuarios pueden utilizar la herramienta de predicción de precios y la información de mercado basada en IA de MEXC.
Aviso legal: Estos escenarios son ilustrativos y educativos; las criptomonedas son volátiles: realiza tu propia investigación (DYOR) antes de tomar decisiones.
¿Quieres saber qué precios alcanzará Grvt en el periodo de 2026-2027? Visita nuestra página de predicción de precios para conocer los pronósticos del precio de GRVT para el periodo de 2026-2027 haciendo clic en Predicción del precio de Grvt.

Cómo comprar e invertir Grvt en España

¿Listo para empezar con Grvt? Comprar GRVT es rápido y fácil para principiantes en MEXC. Puedes empezar a operar al instante una vez que hayas realizado tu primera compra. Para obtener más información, consulta nuestra guía completa en cómo comprar Grvt. A continuación encontrarás un resumen rápido de 5 pasos para ayudarte a comenzar tu viaje de compra de Grvt (GRVT).

Paso 1

Regístrate para obtener una cuenta y completa el KYC

Primero, regístrate y completa el proceso de KYC en MEXC. Puedes hacerlo desde el sitio web oficial de MEXC o la app de MEXC usando tu número de teléfono o correo electrónico.
Paso 2

Añade USDT, USDC o USDE a tu billetera

USDT, USDC y USDE facilitan el trading en MEXC. Puedes comprar USDT, USDC y USDE mediante transferencia bancaria, OTC u operaciones P2P.
Paso 3

Ir a la página de trading Spot

En el sitio web de MEXC, haz clic en Spot en la barra superior y busca tus tokens preferidos.
Paso 4

Elige tus tokens

Con más de -- tokens disponibles, puedes comprar fácilmente Bitcoin, Ethereum y tokens en tendencia.
Paso 5

Completa tu compra

Ingresa la cantidad de tokens o el equivalente en tu moneda local. Haz clic en Comprar, y se abonará Grvt instantáneamente en tu billetera.
Guía para comprar Grvt (GRVT)

¿Qué puedes hacer con Grvt?

Poseer Grvt te permite abrir más puertas en términos de comprar y holdear. Puedes operar con BTC en cientos de mercados, obtener recompensas pasivas a través de productos flexibles de participación y ahorro, o aprovechar las herramientas de trading profesionales para hacer crecer tus activos. Tanto si eres un principiante o un inversor profesional y experimentado, MEXC facilita la maximización de tu potencial cripto. A continuación se muestran las cuatro formas principales en que puedes aprovechar al máximo tus tokens de Bitcoin

  • Explora el mercado spot de MEXC

    Explora el mercado spot de MEXC

    Opera más de 2,800 tokens con tarifas ultrabajas.

    Trading de futuros

    Trading de futuros

    Opera con un apalancamiento de hasta 500x y una gran liquidez.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Haz staking de tokens y gana increíbles airdrops.

    Premercado MEXC

    Premercado MEXC

    Compra y vende nuevos tokens antes de su listado oficial.

Operar con tarifas extremadamente bajas en MEXC

Comprar Grvt (GRVT) en MEXC se traduce en más valor por tu dinero. Como una de las plataformas de criptomonedas con las tarifas más bajas del mercado, MEXC te ayuda a reducir costos desde tu primera operación.

Tarifas de trading spot:
--
Maker
--
Taker
Tarifas de trading de futuros:
--
Maker
--
Taker

Consulta las tarifas de trading competitivas de MEXC

Además, puedes operar al contado una selección de tokens sin ninguna tarifa a través del Festival de 0 Tarifas de MEXC.

Qué es Grvt (GRVT)

Grvt es una plataforma de patrimonio on-chain de autocustodia que unifica cuatro verticales — Earn, Invertir, Operar y Pagar— en un único saldo en autocustodia, que funciona sobre un stack personalizado de ZKsync Validium Layer 2 con rendimiento de nivel CEX. Un único depósito genera rendimiento de forma predeterminada, se puede invertir en productos de nivel institucional desde $1 sin acreditación y, al mismo tiempo, se puede usar como garantía de trading, todo bajo la propia custodia del usuario. En vivo desde diciembre de 2024 como el primer DEX perpetuo con licencia del mundo.

Grvt Recurso

Para conocer Grvt más a fondo, considera explorar recursos adicionales como el libro blanco, el sitio web oficial y otras publicaciones:

Sitio Web Oficial Grvt
Explorador de bloques

Categoría :

BNB Chain EcosystemDerivativesDecentralized Finance (DeFi)

Usuarios También Preguntan: Otras Preguntas Sobre Grvt

Última actualización de la página: 2026-08-12 07:03:41 (UTC+8)

Actualizaciones importantes de la industria para Grvt (GRVT)

Tiempo (UTC+8)TipoInformación
02-11 14:20:00Actualizaciones de la Industria
En las últimas 24 horas, salida neta de CEX de 59,400 ETH
02-10 18:39:21Datos On-chain
Ayer, el ETF despot de Bitcoin registró una transferencia neta de $144.9 millones, mientras que el ETF de Ethereum registró una transferencia neta de $57 millones
02-04 11:04:00Actualizaciones de la Industria
El índice de miedo cripto cae nuevamente a 14, el mercado permanece en zona de "miedo extremo"
02-04 00:48:00Actualizaciones de la Industria
$285 millones liquidados en toda la red en las últimas 24 horas, tanto posiciones largas como cortas eliminadas
02-01 01:12:00Actualizaciones de la Industria
Bitcoin cae por debajo del mínimo anterior de $80,600, alcanzando un nuevo mínimo desde el 11 de abril de 2025
01-28 07:44:00Actualizaciones de la Industria
El índice del dólar alcanza su nivel más bajo desde febrero de 2022, el mercado de criptos continúa su rally

Explorar más sobre Grvt

GRVT USDT (trading de futuros)

Abre posiciones long o short de GRVT con apalancamiento. Explora el trading de futuros GRVTUSDT en MEXC y aprovecha los movimientos del mercado.

Opera Grvt (GRVT) en los mercados de MEXC

Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Grvt en vivo y opera en directo.

Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
GRVT/USDC
€0.275286
€0.275286€0.275286
+2.82%
172.68K (USDT)
GRVT/USDT
€0.275458
€0.275458€0.275458
+2.79%
1.99M (USDT)

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AI Router Protocol

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€0.00000
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UPROBINHOOD

€0.245444
€0.245444€0.245444

+185.40%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

€0.3334822
€0.3334822€0.3334822

-9.00%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

€0.0119282
€0.0119282€0.0119282

-24.82%

AurumX

AurumX

UMX

€0.1039138
€0.1039138€0.1039138

-30.87%

Top al alza

Las principales subidas de criptomonedas de hoy

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

€0.000362318
€0.000362318€0.000362318

+58.98%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

€0.0057534
€0.0057534€0.0057534

+48.66%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

€2.54646
€2.54646€2.54646

+22.35%

Aether Network

Aether Network

AET

€0.010578
€0.010578€0.010578

+17.14%

Myros

Myros

MY

€0.00946
€0.00946€0.00946

+7.84%

Aviso legal

Los precios de las criptomonedas están sujetos a grandes riesgos de mercado y a la volatilidad de los precios. Debe invertir en proyectos y productos con los que esté familiarizado y en los que entienda los riesgos que conllevan. Debe considerar cuidadosamente su experiencia de inversión, su situación financiera, sus objetivos de inversión y su tolerancia al riesgo y consultar a un asesor financiero independiente antes de realizar cualquier inversión. Este material no debe interpretarse como asesoramiento financiero. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. El valor de su inversión puede bajar o subir, y es posible que no recupere el importe invertido. Usted es el único responsable de sus decisiones de inversión. MEXC no se hace responsable de las pérdidas que pueda sufrir. Para más información, consulte nuestras Condiciones de Uso y la Advertencia de Riesgo. Por favor, tenga también en cuenta que los datos relativos a la criptodivisa mencionada que se presentan aquí (como su precio actual en vivo) se basan en fuentes de terceros. Se le presentan "tal cual" y solo con fines informativos, sin representación ni garantía de ningún tipo. Los enlaces proporcionados a sitios de terceros tampoco están bajo el control de MEXC. MEXC no es responsable de la fiabilidad y exactitud de dichos sitios de terceros y de sus contenidos.

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