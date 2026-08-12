Precio de Grvt hoy

El precio actual de Grvt (GRVT) hoy es € 0.3193, con una variación del 2.50% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de GRVT a EUR es € 0.3193 por GRVT.

Grvt actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- GRVT. Durante las últimas 24 horas, GRVT cotiza entre € 0.3037 (bajo) y € 0.3536 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, GRVT experimentó un cambio de -0.29% en la última hora y de +21.96% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 643.73K.

Información del mercado de Grvt (GRVT)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) € 643.73K€ 643.73K € 643.73K Cap. de mercado totalmente diluida € 319.30M€ 319.30M € 319.30M Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain pública ETH

La capitalización de mercado actual de Grvt es de --, con un volumen de trading en 24 horas de € 643.73K. El suministro circulante de GRVT es de --, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 319.30M.