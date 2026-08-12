Precio de Grvt(GRVT)
El precio actual de Grvt (GRVT) hoy es € 0.3193, con una variación del 2.50% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de GRVT a EUR es € 0.3193 por GRVT.
Grvt actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- GRVT. Durante las últimas 24 horas, GRVT cotiza entre € 0.3037 (bajo) y € 0.3536 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.
En el corto plazo, GRVT experimentó un cambio de -0.29% en la última hora y de +21.96% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 643.73K.
ETH
La capitalización de mercado actual de Grvt es de --, con un volumen de trading en 24 horas de € 643.73K. El suministro circulante de GRVT es de --, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 319.30M.
-0.29%
+2.50%
+21.96%
+21.96%
Siga los cambios de precios de Grvt para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:
|Período
|Cambio (EUR)
|Cambio (%)
|Hoy
|€ +0.006698
|+2.50%
|30 Días
|€ +0.2193
|+219.30%
|60 Días
|€ +0.2193
|+219.30%
|90 Días
|€ +0.2193
|+219.30%
Hoy, GRVT registró un cambio de € +0.006698 (+2.50%), reflejando su última actividad en el mercado.
En los últimos 30 días, el precio cambió € +0.2193 (+219.30%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.
Ampliando la vista a 60 días, GRVT experimentó un cambio de € +0.2193 (+219.30%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.
Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió € +0.2193 (+219.30%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.
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Este análisis aprovecha modelos de IA para evaluar la acción reciente del precio de Grvt, la dinámica de su volumen y el sentimiento del mercado. El procesamiento de datos en tiempo real destaca las tendencias emergentes y las posibles configuraciones de trading, lo cual facilita la toma de decisiones más informadas y oportunas.
Sentimiento general actual en el mercado de GRVT: bajista, alcista 35% | bajista 65%;
|Dimensión del indicador
|Conclusión del modelo
|Proporción/umbral
|Explicación sencilla
|KDJ
|Cruz dorada
|K > D
|El impulso a corto plazo se está calentando, la temperatura sube.
|StochRSI
|20‑80
|Zona neutral
|Ritmo normal, sin señales extremas.
|Grupo MA
|0 Comprar
|0‑20% Venta
|Todas las MAs alineadas hacia abajo, a corto plazo significativamente por debajo del largo plazo.
|Grupo EMA
|0 Comprar
|0‑20% Venta
|Todas las MAs alineadas hacia abajo, a corto plazo significativamente por debajo del largo plazo.
|MACD
|Cruz de la muerte
|DIF < DEA
|Está surgiendo un impulso bajista.
|BOLL (20,2)
|Precio > Banda superior
|Tocando o rompiendo la banda superior
|Entrando en la zona de "caro", volatilidad en aumento.
|RSI (14)
|Neutral
|30‑70
|Dentro del rango normal, aún tiene espacio.
|Punto de pivote
|Precio > R2
|Por encima de R2
|Más caro que el rango reciente de "más caro", en territorio alto.
GRVT_USDT se encuentra en el período de 4 horas a un nivel de 0,364, con el precio situado por encima del centro de referencia en 0,30295. El sistema de canales muestra que el precio ha superado la resistencia R2 en 0,33364, encontrándose actualmente en un rango de sobrecompra. El conjunto de medias móviles MA y EMA indica una señal neutral de compra, mientras que los indicadores coinciden en señalar una estructura de estancamiento en niveles altos. La desviación del precio respecto al centro es considerable, lo que aumenta la presión para que el precio regrese hacia su media. El MACD ha formado una cruz bajista, con las líneas rápida y lenta divergiendo hacia abajo, lo que sugiere que el impulso bajista está comenzando a liberarse de manera concentrada. El RSI se mantiene en una zona neutra sin entrar en condiciones extremas de sobreventa, lo que indica un equilibrio temporal entre los compradores y vendedores. Por otro lado, tanto el KDJ como el StochRSI muestran movimientos descendentes simultáneos, reflejando una debilidad progresiva en los indicadores de momentum a corto plazo. Las bandas de Bollinger se han estrechado, manteniendo una volatilidad baja, lo que evidencia la falta de fuerza para un movimiento unilateral significativo en el mercado y una distribución dispersa del impulso. El soporte cercano inferior se sitúa en el nivel R2, en 0,33364, aproximadamente un 8,3% por encima del precio actual. El centro de referencia en 0,30295 actúa como un punto de referencia más lejano, ubicado a unos 16,7% del precio actual. Hacia arriba no existe ninguna resistencia claramente definida a corto plazo; el nivel S1 en 0,29157 representa el próximo punto clave a ser evaluado. Los traders deberán observar cómo se comporta el precio dentro del rango oscilatorio comprendido entre R2 y el centro.
Este contenido ha sido generado por IA a partir de datos históricos y actuales del mercado. Solo tiene fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento en materia de inversión.
Para 2040, el precio de Grvt podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de € --.
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Grvt es una plataforma de patrimonio on-chain de autocustodia que unifica cuatro verticales — Earn, Invertir, Operar y Pagar— en un único saldo en autocustodia, que funciona sobre un stack personalizado de ZKsync Validium Layer 2 con rendimiento de nivel CEX. Un único depósito genera rendimiento de forma predeterminada, se puede invertir en productos de nivel institucional desde $1 sin acreditación y, al mismo tiempo, se puede usar como garantía de trading, todo bajo la propia custodia del usuario. En vivo desde diciembre de 2024 como el primer DEX perpetuo con licencia del mundo.
Para conocer Grvt más a fondo, considera explorar recursos adicionales como el libro blanco, el sitio web oficial y otras publicaciones:
|Tiempo (UTC+8)
|Tipo
|Información
|02-11 14:20:00
|Actualizaciones de la Industria
En las últimas 24 horas, salida neta de CEX de 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|Datos On-chain
Ayer, el ETF despot de Bitcoin registró una transferencia neta de $144.9 millones, mientras que el ETF de Ethereum registró una transferencia neta de $57 millones
|02-04 11:04:00
|Actualizaciones de la Industria
El índice de miedo cripto cae nuevamente a 14, el mercado permanece en zona de "miedo extremo"
|02-04 00:48:00
|Actualizaciones de la Industria
$285 millones liquidados en toda la red en las últimas 24 horas, tanto posiciones largas como cortas eliminadas
|02-01 01:12:00
|Actualizaciones de la Industria
Bitcoin cae por debajo del mínimo anterior de $80,600, alcanzando un nuevo mínimo desde el 11 de abril de 2025
|01-28 07:44:00
|Actualizaciones de la Industria
El índice del dólar alcanza su nivel más bajo desde febrero de 2022, el mercado de criptos continúa su rally
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Criptomonedas de moda que están acaparando la atención del mercado
Criptomonedas recientemente listadas y disponibles para operar
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