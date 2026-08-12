Precio de NatGold Digital hoy

El precio actual de NatGold Digital (NATG) hoy es € 2,509, con una variación del 0.79% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de NATG a EUR es € 2,509 por NATG.

NatGold Digital actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- NATG. Durante las últimas 24 horas, NATG cotiza entre € 2,500 (bajo) y € 2,564.5 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, NATG experimentó un cambio de 0.00% en la última hora y de +10.33% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 35.79K.

Información del mercado de NatGold Digital (NATG)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) € 35.79K€ 35.79K € 35.79K Cap. de mercado totalmente diluida € 0.00€ 0.00 € 0.00 Suministro de Circulación ---- -- Suministro total ---- -- Blockchain pública ETH

La capitalización de mercado actual de NatGold Digital es de --, con un volumen de trading en 24 horas de € 35.79K. El suministro circulante de NATG es de --, con un suministro total de --. Su valor totalmente diluido (FDV) es de --.