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Principales tokens de Ecosistema Mantle por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Ecosistema Mantle. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

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Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.0008
0.00%
0.00%
-0.02%
$ 74.86B
$ 56.90M
2
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 8.708
-0.33%
+2.86%
+6.11%
$ 5.71B
$ 117.34K
3
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0009
-0.01%
0.00%
0.00%
$ 4.49B
$ 5.05M
4
USD1
USD1
USD1
$ 1.00033
-0.01%
+0.01%
-0.01%
$ 4.40B
$ 2.22M
5
USDT0
USDT0
USDT0
$ 0.999007
0.00%
0.00%
+0.01%
$ 4.06B
$ 64.72M
6
Ondo US Dollar Yield
Ondo US Dollar Yield
USDY
$ 1.14
0.00%
0.00%
0.00%
$ 2.14B
$ 842.90K
7
Ethena Staked USDe
Ethena Staked USDe
SUSDE
$ 1.24
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.47B
$ 6.58M
8
Mantle
Mantle
MNT
$ 0.4364
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-2.98%
+7.02%
$ 1.44B
$ 333.41K
9
Kelp DAO Restaked ETH
Kelp DAO Restaked ETH
RSETH
$ 2,023.99
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$ 867.91M
$ 26.09K
10
Ethena
Ethena
ENA
$ 0.08871
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$ 830.02M
$ 2.58M
11
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Function FBTC
FBTC
$ 63,439
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$ 536.39M
$ 7.69K
12
Mantle Staked Ether
Mantle Staked Ether
METH
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$ 162.60K
13
Solv Protocol BTC
Solv Protocol BTC
SOLVBTC
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$ 413.58M
$ 11.02K
14
Universal BTC
Universal BTC
UNIBTC
$ 63,500
-0.14%
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$ 386.85
15
$ 218.46
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16
$ 346.47
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-5.40%
$ 133.46M
$ 154.42
17
$ 333.2
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$ 129.80M
$ 178.96
18
Stargate Finance
Stargate Finance
STG
$ 0.1357
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$ 89.89M
$ 390.97K
19
$ 602.41
-0.05%
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$ 85.91M
$ 85.13
20
Solv Protocol Staked BTC
Solv Protocol Staked BTC
XSOLVBTC
$ 63,516
+0.39%
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$ 62.53M
$ 2.58
21
$ 272.17
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$ 61.01M
$ 209.40
22
Billions
Billions
BILL
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-0.37%
-4.31%
-0.97%
$ 59.32M
$ 4.41M
23
Scor
Scor
SCOR
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$ 901.55
24
Mantle Restaked ETH
Mantle Restaked ETH
CMETH
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$ 1.35K
25
Wootrade Network
Wootrade Network
WOO
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26
OpenGradient
OpenGradient
OPG
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27
HeyElsa
HeyElsa
ELSA
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$ 1.59M
28
JOE
JOE
JOE
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29
DeBox
DeBox
BOX
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+0.02%
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$ 11.55M
$ 38.81K
30
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ynETH MAX
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$ 1,965.89
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$ 7.51M
$ 98.29
31
Microsoft xStock
Microsoft xStock
MSFTX
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32
$ 133.79
-0.10%
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$ 919.23
33
Wrapped Mantle
Wrapped Mantle
WMNT
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34
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Puff The Dragon
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35
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Fantom Bomb
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36
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VOOI
VOOI
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37
Stargate Bridged USDT
Stargate Bridged USDT
USDT
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Broadcom xStock
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Tarot
Tarot
TAROT
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Berkshire Hathaway xStock
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MOE
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Chevron xStock
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44
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Eli Lilly xStock
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Exxon Mobil xStock
XOMX
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iZUMi Finance
IZI
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Visa xStock
Visa xStock
VX
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Wrapped NVIDIA xStock
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49
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UnitedHealth xStock
UNHX
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50
JPMorgan Chase xStock
JPMorgan Chase xStock
JPMX
$ 362.83
0.00%
--
+3.20%
$ 380.82K
$ 323.56

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Ecosistema Mantle y por qué son populares?
Los tokens de Ecosistema Mantle representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 62 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $102.83B.
¿Cuál es el token de Ecosistema Mantle con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Ecosistema Mantle rastreados en MEXC, JOE ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 3.12% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Ecosistema Mantle están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 62 tokens de Ecosistema Mantle, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. USDC, LINK, USDE se encuentra entre los tokens populares de Ecosistema Mantle. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Ecosistema Mantle?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Ecosistema Mantle es de aproximadamente $102.83B. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Ecosistema Mantle, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.