Precio de Wrapped Aave Arbitrum USDCn hoy

El precio actual de Wrapped Aave Arbitrum USDCn (WAARBUSDCN) hoy es $ 1.15, con una variación del 0.14% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de WAARBUSDCN a USD es $ 1.15 por WAARBUSDCN.

Wrapped Aave Arbitrum USDCn actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 2,619,641, con un suministro circulante de 2.27M WAARBUSDCN. Durante las últimas 24 horas, WAARBUSDCN cotiza entre $ 1.14 (bajo) y $ 1.16 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 4.09, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.343859.

En el corto plazo, WAARBUSDCN experimentó un cambio de -0.30% en la última hora y de -0.20% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Wrapped Aave Arbitrum USDCn (WAARBUSDCN)

Cap de mercado $ 2.62M
Volumen (24H) --
Cap. de mercado totalmente diluida $ 2.62M
Suministro de Circulación 2.27M
Suministro total 2,274,595.4075

