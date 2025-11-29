Precio de Qualcomm hoy

El precio actual de Qualcomm (QCOMON) hoy es $ 166.15, con una variación del 0.01% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de QCOMON a USD es $ 166.15 por QCOMON.

Qualcomm actualmente está en el puesto #2172 por capitalización de mercado en $ 804.64K, con un suministro circulante de 4.84K QCOMON. Durante las últimas 24 horas, QCOMON cotiza entre $ 165.22 (bajo) y $ 166.26 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 384.8731503791789, mientras que el mínimo histórico fue $ 153.0239195419269.

En el corto plazo, QCOMON experimentó un cambio de +0.06% en la última hora y de +1.33% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 53.87K.

Información del mercado de Qualcomm (QCOMON)

Puesto No.2172 Cap de mercado $ 804.64K$ 804.64K $ 804.64K Volumen (24H) $ 53.87K$ 53.87K $ 53.87K Cap. de mercado totalmente diluida $ 804.64K$ 804.64K $ 804.64K Suministro de Circulación 4.84K 4.84K 4.84K Suministro total 4,842.82978983 4,842.82978983 4,842.82978983 Blockchain pública ETH

La capitalización de mercado actual de Qualcomm es de $ 804.64K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 53.87K. El suministro circulante de QCOMON es de 4.84K, con un suministro total de 4842.82978983. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 804.64K.