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El precio actual de Hoodrat hoy es 0.0014396 EUR. La capitalización de mercado de HOODRAT es -- EUR. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de HOODRAT a EUR, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!El precio actual de Hoodrat hoy es 0.0014396 EUR. La capitalización de mercado de HOODRAT es -- EUR. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de HOODRAT a EUR, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!

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Precio de Hoodrat(HOODRAT)

Precio en vivo de 1 HOODRAT en EUR:

€0.001238056
€0.001238056€0.001238056
+21.75%1D
EUR
Gráfico de precios en vivo de Hoodrat (HOODRAT)
Última actualización de la página: 2026-08-12 07:12:42 (UTC+8)

Precio de Hoodrat hoy

El precio actual de Hoodrat (HOODRAT) hoy es € 0.0014396, con una variación del 21.75% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de HOODRAT a EUR es € 0.0014396 por HOODRAT.

Hoodrat actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- HOODRAT. Durante las últimas 24 horas, HOODRAT cotiza entre € 0.000986 (bajo) y € 0.0015434 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, HOODRAT experimentó un cambio de +1.22% en la última hora y de +68.05% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 111.81K.

Información del mercado de Hoodrat (HOODRAT)

--
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€ 111.81K
€ 111.81K€ 111.81K

€ 0.00
€ 0.00€ 0.00

--
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--
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ROBINHOOD

La capitalización de mercado actual de Hoodrat es de --, con un volumen de trading en 24 horas de € 111.81K. El suministro circulante de HOODRAT es de --, con un suministro total de --. Su valor totalmente diluido (FDV) es de --.

Historial de precios de Hoodrat EUR

Rango de precios en 24 horas:
€ 0.000986
€ 0.000986€ 0.000986
24H Mín
€ 0.0015434
€ 0.0015434€ 0.0015434
24H Máx

€ 0.000986
€ 0.000986€ 0.000986

€ 0.0015434
€ 0.0015434€ 0.0015434

--
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--
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+1.22%

+21.75%

+68.05%

+68.05%

Historial de precios de Hoodrat (HOODRAT) en EUR

Siga los cambios de precios de Hoodrat para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:

PeríodoCambio (EUR)Cambio (%)
Hoy€ +0.000221172+21.75%
30 Días€ -0.0109604-88.40%
60 Días€ -0.0025604-64.01%
90 Días€ -0.0025604-64.01%
Cambio de precio de Hoodrat hoy

Hoy, HOODRAT registró un cambio de € +0.000221172 (+21.75%), reflejando su última actividad en el mercado.

Cambio de precio de Hoodrat en 30 días

En los últimos 30 días, el precio cambió € -0.0109604 (-88.40%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.

Cambio de precio de Hoodrat en 60 días

Ampliando la vista a 60 días, HOODRAT experimentó un cambio de € -0.0025604 (-64.01%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.

Cambio de precio de Hoodrat en 90 días

Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió € -0.0025604 (-64.01%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.

¿Quieres desbloquear el historial de precios de todos los tiempos y los movimientos del precio de Hoodrat (HOODRAT)?

Consulta la página Historial de precios de Hoodrat ahora.

Análisis de Hoodrat

Este análisis aprovecha modelos de IA para evaluar la acción reciente del precio de Hoodrat, la dinámica de su volumen y el sentimiento del mercado. El procesamiento de datos en tiempo real destaca las tendencias emergentes y las posibles configuraciones de trading, lo cual facilita la toma de decisiones más informadas y oportunas.

Tendencia actual del mercado de Hoodrat: ¿alcista o bajista?

Sentimiento general actual en el mercado de HOODRAT: alcista, alcista 65% | bajista 35%;

Dimensión del indicadorConclusión del modeloProporción/umbralExplicación sencilla
KDJCruz doradaK > DEl impulso a corto plazo se está calentando, la temperatura sube.
StochRSI> 80Zona de sobrecompraEl corto plazo sube demasiado rápido, ten en cuenta el riesgo de retroceso.
Grupo MA1‑2 Comprar20‑40% VentaLa mayoría de las MAs apuntando hacia abajo, alineación bajista.
MACDCruz doradaDIF > DEAEstá surgiendo un impulso alcista.
Grupo EMA1‑2 Comprar20‑40% VentaLa mayoría de las MAs apuntando hacia abajo, alineación bajista.
BOLL (20,2)Precio > Banda superiorTocando o rompiendo la banda superiorEntrando en la zona de "caro", volatilidad en aumento.
RSI (14)Neutral30‑70Dentro del rango normal, aún tiene espacio.
Punto de pivotePrecio > R2Por encima de R2Más caro que el rango reciente de "más caro", en territorio alto.

HOODRAT_USDT se encuentra en el período de 4 horas a un nivel de 0,0014482; el precio está por encima del centro de la banda, en 0,001145, y ha superado la resistencia R2 situada en 0,001323. El sistema de canales muestra que se ha consolidado una estructura alcista: tanto el grupo de medias móviles a corto plazo como el conjunto de EMA presentan una configuración favorable para comprar, mientras que los indicadores coinciden en señalar una fase de consolidación en niveles altos. El MACD ha formado una cruz de compra, con las barras del histograma expandiéndose y las líneas rápida y lenta divergiendo en la misma dirección. El RSI se mantiene en una zona neutral, sin alcanzar valores extremos de sobrecompra, lo que indica que existe impulso alcista, aunque aún no está excesivamente agotado. Los valores de KDJ y StochRSI, junto con la apertura de las bandas de Bollinger, sugieren que la volatilidad está aumentando, lo cual refleja un mayor movimiento potencial hacia arriba. En cuanto a los niveles clave, el soporte inmediato se sitúa en la resistencia R2, en 0,001323, aproximadamente a un 8,6% por encima del precio actual. Por debajo, el fuerte soporte principal se ubica en el centro de la banda, en 0,001145, a unos 20,9% del precio actual. En términos de resistencias al alza, habrá que observar el área correspondiente al máximo anterior extendido; si no logra mantener el avance actual, la corrección podría poner a prueba la validez de 0,001323. Finalmente, el nivel S1, ubicado en 0,001063, actúa como referencia más lejana y, por ahora, no representa una amenaza inmediata para las operaciones.

Este contenido ha sido generado por IA a partir de datos históricos y actuales del mercado. Solo tiene fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento en materia de inversión.

Predicción de precios para Hoodrat

Predicción del precio de Hoodrat (HOODRAT) para 2030 (en 4 años)
De acuerdo con el módulo de predicción de precios mostrado arriba, el precio objetivo de HOODRAT en 2030 es de € --, con un 0.00% de tasa de crecimiento.
Predicción del precio de Hoodrat (HOODRAT) para 2040 (en 14 años)

Para 2040, el precio de Hoodrat podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de € --.

Herramientas MEXC
Para proyecciones de escenarios en tiempo real y un análisis más personalizado, los usuarios pueden utilizar la herramienta de predicción de precios y la información de mercado basada en IA de MEXC.
Aviso legal: Estos escenarios son ilustrativos y educativos; las criptomonedas son volátiles: realiza tu propia investigación (DYOR) antes de tomar decisiones.
¿Quieres saber qué precios alcanzará Hoodrat en el periodo de 2026-2027? Visita nuestra página de predicción de precios para conocer los pronósticos del precio de HOODRAT para el periodo de 2026-2027 haciendo clic en Predicción del precio de Hoodrat.

Cómo comprar e invertir Hoodrat en España

¿Listo para empezar con Hoodrat? Comprar HOODRAT es rápido y fácil para principiantes en MEXC. Puedes empezar a operar al instante una vez que hayas realizado tu primera compra. Para obtener más información, consulta nuestra guía completa en cómo comprar Hoodrat. A continuación encontrarás un resumen rápido de 5 pasos para ayudarte a comenzar tu viaje de compra de Hoodrat (HOODRAT).

Paso 1

Regístrate para obtener una cuenta y completa el KYC

Primero, regístrate y completa el proceso de KYC en MEXC. Puedes hacerlo desde el sitio web oficial de MEXC o la app de MEXC usando tu número de teléfono o correo electrónico.
Paso 2

Añade USDT, USDC o USDE a tu billetera

USDT, USDC y USDE facilitan el trading en MEXC. Puedes comprar USDT, USDC y USDE mediante transferencia bancaria, OTC u operaciones P2P.
Paso 3

Ir a la página de trading Spot

En el sitio web de MEXC, haz clic en Spot en la barra superior y busca tus tokens preferidos.
Paso 4

Elige tus tokens

Con más de -- tokens disponibles, puedes comprar fácilmente Bitcoin, Ethereum y tokens en tendencia.
Paso 5

Completa tu compra

Ingresa la cantidad de tokens o el equivalente en tu moneda local. Haz clic en Comprar, y se abonará Hoodrat instantáneamente en tu billetera.
Guía para comprar Hoodrat (HOODRAT)

¿Qué puedes hacer con Hoodrat?

Poseer Hoodrat te permite abrir más puertas en términos de comprar y holdear. Puedes operar con BTC en cientos de mercados, obtener recompensas pasivas a través de productos flexibles de participación y ahorro, o aprovechar las herramientas de trading profesionales para hacer crecer tus activos. Tanto si eres un principiante o un inversor profesional y experimentado, MEXC facilita la maximización de tu potencial cripto. A continuación se muestran las cuatro formas principales en que puedes aprovechar al máximo tus tokens de Bitcoin

  • Explora el mercado spot de MEXC

    Explora el mercado spot de MEXC

    Opera más de 2,800 tokens con tarifas ultrabajas.

    Trading de futuros

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    Opera con un apalancamiento de hasta 500x y una gran liquidez.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Haz staking de tokens y gana increíbles airdrops.

    Premercado MEXC

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    Compra y vende nuevos tokens antes de su listado oficial.

Operar con tarifas extremadamente bajas en MEXC

Comprar Hoodrat (HOODRAT) en MEXC se traduce en más valor por tu dinero. Como una de las plataformas de criptomonedas con las tarifas más bajas del mercado, MEXC te ayuda a reducir costos desde tu primera operación.

Tarifas de trading spot:
--
Maker
--
Taker
Tarifas de trading de futuros:
--
Maker
--
Taker

Consulta las tarifas de trading competitivas de MEXC

Además, puedes operar al contado una selección de tokens sin ninguna tarifa a través del Festival de 0 Tarifas de MEXC.

Qué es Hoodrat (HOODRAT)

HOODRAT es una HOODRAT.

Hoodrat Recurso

Para conocer Hoodrat más a fondo, considera explorar recursos adicionales como el libro blanco, el sitio web oficial y otras publicaciones:

Explorador de bloques

Categoría :

MemePump.fun EcosystemRobinhood Ecosystem

Usuarios También Preguntan: Otras Preguntas Sobre Hoodrat

Última actualización de la página: 2026-08-12 07:12:42 (UTC+8)

Actualizaciones importantes de la industria para Hoodrat (HOODRAT)

Tiempo (UTC+8)TipoInformación
02-11 14:20:00Actualizaciones de la Industria
En las últimas 24 horas, salida neta de CEX de 59,400 ETH
02-10 18:39:21Datos On-chain
Ayer, el ETF despot de Bitcoin registró una transferencia neta de $144.9 millones, mientras que el ETF de Ethereum registró una transferencia neta de $57 millones
02-04 11:04:00Actualizaciones de la Industria
El índice de miedo cripto cae nuevamente a 14, el mercado permanece en zona de "miedo extremo"
02-04 00:48:00Actualizaciones de la Industria
$285 millones liquidados en toda la red en las últimas 24 horas, tanto posiciones largas como cortas eliminadas
02-01 01:12:00Actualizaciones de la Industria
Bitcoin cae por debajo del mínimo anterior de $80,600, alcanzando un nuevo mínimo desde el 11 de abril de 2025
01-28 07:44:00Actualizaciones de la Industria
El índice del dólar alcanza su nivel más bajo desde febrero de 2022, el mercado de criptos continúa su rally

Explorar más sobre Hoodrat

HOODRAT USDT (trading de futuros)

Abre posiciones long o short de HOODRAT con apalancamiento. Explora el trading de futuros HOODRATUSDT en MEXC y aprovecha los movimientos del mercado.

Opera Hoodrat (HOODRAT) en los mercados de MEXC

Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Hoodrat en vivo y opera en directo.

Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
HOODRAT/USD1
€0.001251902
€0.001251902€0.001251902
+21.42%
44.99M (USDT)
HOODRAT/USDT
€0.001247946
€0.001247946€0.001247946
+22.78%
91.87M (USDT)

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AI Router Protocol

AI Router Protocol

AIR

€0.00000
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0.00%

up

up

UPROBINHOOD

€0.254388
€0.254388€0.254388

+195.80%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

€0.3334478
€0.3334478€0.3334478

-9.01%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

€0.0118336
€0.0118336€0.0118336

-25.42%

AurumX

AurumX

UMX

€0.10320
€0.10320€0.10320

-31.34%

Top al alza

Las principales subidas de criptomonedas de hoy

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

€0.000365242
€0.000365242€0.000365242

+60.26%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

€0.0057534
€0.0057534€0.0057534

+48.66%

Aether Network

Aether Network

AET

€0.010234
€0.010234€0.010234

+13.33%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

€2.534764
€2.534764€2.534764

+21.79%

Myros

Myros

MY

€0.00946
€0.00946€0.00946

+7.84%

Aviso legal

Los precios de las criptomonedas están sujetos a grandes riesgos de mercado y a la volatilidad de los precios. Debe invertir en proyectos y productos con los que esté familiarizado y en los que entienda los riesgos que conllevan. Debe considerar cuidadosamente su experiencia de inversión, su situación financiera, sus objetivos de inversión y su tolerancia al riesgo y consultar a un asesor financiero independiente antes de realizar cualquier inversión. Este material no debe interpretarse como asesoramiento financiero. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. El valor de su inversión puede bajar o subir, y es posible que no recupere el importe invertido. Usted es el único responsable de sus decisiones de inversión. MEXC no se hace responsable de las pérdidas que pueda sufrir. Para más información, consulte nuestras Condiciones de Uso y la Advertencia de Riesgo. Por favor, tenga también en cuenta que los datos relativos a la criptodivisa mencionada que se presentan aquí (como su precio actual en vivo) se basan en fuentes de terceros. Se le presentan "tal cual" y solo con fines informativos, sin representación ni garantía de ningún tipo. Los enlaces proporcionados a sitios de terceros tampoco están bajo el control de MEXC. MEXC no es responsable de la fiabilidad y exactitud de dichos sitios de terceros y de sus contenidos.

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