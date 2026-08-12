Precio de Hoodrat hoy

El precio actual de Hoodrat (HOODRAT) hoy es € 0.0014396, con una variación del 21.75% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de HOODRAT a EUR es € 0.0014396 por HOODRAT.

Hoodrat actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- HOODRAT. Durante las últimas 24 horas, HOODRAT cotiza entre € 0.000986 (bajo) y € 0.0015434 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, HOODRAT experimentó un cambio de +1.22% en la última hora y de +68.05% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 111.81K.

Información del mercado de Hoodrat (HOODRAT)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) € 111.81K€ 111.81K € 111.81K Cap. de mercado totalmente diluida € 0.00€ 0.00 € 0.00 Suministro de Circulación ---- -- Suministro total ---- -- Blockchain pública ROBINHOOD

La capitalización de mercado actual de Hoodrat es de --, con un volumen de trading en 24 horas de € 111.81K. El suministro circulante de HOODRAT es de --, con un suministro total de --. Su valor totalmente diluido (FDV) es de --.