Precio de WOLF hoy

El precio actual de WOLF (WOLF) hoy es $ 0.0074635, con una variación del 4.28% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de WOLF a USD es $ 0.0074635 por WOLF.

WOLF actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 7,463,357, con un suministro circulante de 999.98M WOLF. Durante las últimas 24 horas, WOLF cotiza entre $ 0.00713448 (bajo) y $ 0.00757843 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.04783106, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00285343.

En el corto plazo, WOLF experimentó un cambio de +0.07% en la última hora y de +24.19% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 4.80K.

Información del mercado de WOLF (WOLF)

Cap de mercado $ 7.46M$ 7.46M $ 7.46M Volumen (24H) $ 4.80K$ 4.80K $ 4.80K Cap. de mercado totalmente diluida $ 7.46M$ 7.46M $ 7.46M Suministro de Circulación 999.98M 999.98M 999.98M Suministro total 999,978,220.843578 999,978,220.843578 999,978,220.843578

La capitalización de mercado actual de WOLF es de $ 7.46M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 4.80K. El suministro circulante de WOLF es de 999.98M, con un suministro total de 999978220.843578. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 7.46M.