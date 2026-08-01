Precio de Wifedoge hoy

El precio actual de Wifedoge (WIFEDOGE) hoy es $ 0, con una variación del 0.76% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de WIFEDOGE a USD es $ 0 por WIFEDOGE.

Wifedoge actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 327,919, con un suministro circulante de 747,000.00T WIFEDOGE. Durante las últimas 24 horas, WIFEDOGE cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.0.

En el corto plazo, WIFEDOGE experimentó un cambio de +0.10% en la última hora y de +2.29% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Wifedoge (WIFEDOGE)

Cap de mercado $ 327.92K$ 327.92K $ 327.92K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 327.92K$ 327.92K $ 327.92K Suministro de Circulación 747,000.00T 747,000.00T 747,000.00T Suministro total 7.47e+17 7.47e+17 7.47e+17

La capitalización de mercado actual de Wifedoge es de $ 327.92K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de WIFEDOGE es de 747,000.00T, con un suministro total de 7.47e+17. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 327.92K.