Precio de WHY hoy

El precio actual de WHY (WHY) hoy es $ 0, con una variación del 1.30% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de WHY a USD es $ 0 por WHY.

WHY actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 741,643, con un suministro circulante de 420.00T WHY. Durante las últimas 24 horas, WHY cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, WHY experimentó un cambio de -1.49% en la última hora y de -0.16% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de WHY (WHY)

Cap de mercado $ 741.64K$ 741.64K $ 741.64K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 741.64K$ 741.64K $ 741.64K Suministro de Circulación 420.00T 420.00T 420.00T Suministro total 420,000,000,000,000.0 420,000,000,000,000.0 420,000,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de WHY es de $ 741.64K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de WHY es de 420.00T, con un suministro total de 420000000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 741.64K.