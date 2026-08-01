Precio de Web hoy

El precio actual de Web (WEB) hoy es $ 0, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de WEB a USD es $ 0 por WEB.

Web actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 78,332, con un suministro circulante de 1.00T WEB. Durante las últimas 24 horas, WEB cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, WEB experimentó un cambio de -- en la última hora y de +1.21% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Web (WEB)

Cap de mercado $ 78.33K$ 78.33K $ 78.33K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 78.33K$ 78.33K $ 78.33K Suministro de Circulación 1.00T 1.00T 1.00T Suministro total 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Web es de $ 78.33K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de WEB es de 1.00T, con un suministro total de 1000000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 78.33K.