Precio de Vestate hoy

El precio actual de Vestate (VES) hoy es $ 0, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de VES a USD es $ 0 por VES.

Vestate actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 20,106, con un suministro circulante de 143.70M VES. Durante las últimas 24 horas, VES cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.04646524, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, VES experimentó un cambio de -- en la última hora y de -42.96% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 232.77.

Información del mercado de Vestate (VES)

Cap de mercado $ 20.11K$ 20.11K $ 20.11K Volumen (24H) $ 232.77$ 232.77 $ 232.77 Cap. de mercado totalmente diluida $ 69.96K$ 69.96K $ 69.96K Suministro de Circulación 143.70M 143.70M 143.70M Suministro total 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Vestate es de $ 20.11K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 232.77. El suministro circulante de VES es de 143.70M, con un suministro total de 500000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 69.96K.