Precio de VERRA DNA hoy

El precio actual de VERRA DNA (VDNA) hoy es --, con una variación del 4.12% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de VDNA a USD es -- por VDNA.

VERRA DNA actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 289,257, con un suministro circulante de 989.98M VDNA. Durante las últimas 24 horas, VDNA cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.01760951, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, VDNA experimentó un cambio de -0.19% en la última hora y de -5.80% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de VERRA DNA (VDNA)

Cap de mercado $ 289.26K$ 289.26K $ 289.26K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 289.26K$ 289.26K $ 289.26K Suministro de Circulación 989.98M 989.98M 989.98M Suministro total 989,983,295.8282608 989,983,295.8282608 989,983,295.8282608

La capitalización de mercado actual de VERRA DNA es de $ 289.26K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de VDNA es de 989.98M, con un suministro total de 989983295.8282608. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 289.26K.