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Principales tokens de Ecosistema Moonshot por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Ecosistema Moonshot. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

#
Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
Harmony
Harmony
ONE
$ 0.000778
-6.63%
-38.31%
-38.41%
$ 11.37M
$ 490.39M
2
Nobody Sausage
Nobody Sausage
NOBODY
$ 0.001842
+0.06%
+3.00%
-1.46%
$ 1.70M
$ 30.56M
3
MEMDEX100
MEMDEX100
MEMDEX
$ 0.00147519
-0.33%
-0.00%
+13.24%
$ 1.46M
$ 946.51
4
AIR3 AIRewardrop
AIR3 AIRewardrop
AIR3
$ 0.00016056
-0.18%
+0.01%
+11.69%
$ 155.47K
$ 65.83
5
Parabolic
Parabolic
PARAX
$ 0.00011306
0.00%
--
0.00%
$ 113.06K
$ 3.69
6
CryingNTheCasino
CryingNTheCasino
TEARY
$ 9.026E-5
0.00%
-0.80%
-4.14%
$ 90.05K
--
7
VERRA DNA
VERRA DNA
VDNA
$ 8.182E-5
-0.06%
-0.10%
+0.63%
$ 81.00K
--
8
Bundles
Bundles
BNDL
$ 6.551E-5
0.00%
-1.60%
-3.76%
$ 58.48K
--
9
Worthless Coin
Worthless Coin
WORTHLESS
$ 5.379E-5
0.00%
-0.20%
-0.87%
$ 53.77K
--
10
Queen Kitty
Queen Kitty
QKITTY
$ 4.698E-5
+0.45%
+5.40%
+80.21%
$ 46.77K
--
11
Tree Stuck in Cat
Tree Stuck in Cat
TREEINCAT
$ 4.678E-5
0.00%
+10.60%
+15.96%
$ 46.13K
--
12
Shadows Of Hope
Shadows Of Hope
SOH
$ 3.357E-5
0.00%
-1.50%
+2.41%
$ 33.11K
--
13
Keefer Bunny
Keefer Bunny
KFR
$ 3.21E-5
0.00%
+1.00%
+2.52%
$ 29.78K
--
14
Quakk
Quakk
QUAKK
$ 2.92E-5
-0.07%
+1.00%
+5.42%
$ 28.62K
--
15
BlackDuckrwa
BlackDuckrwa
BD/SOL
$ 2.88E-5
0.00%
+5.90%
+3.67%
$ 28.51K
--
16
Helio
Helio
HELIO
$ 2.948E-5
-0.03%
+0.40%
+4.87%
$ 27.19K
--
17
Nexgent AI
Nexgent AI
NEXGENT
$ 2.627E-5
0.00%
-0.50%
+4.41%
$ 25.26K
--
18
Mooncoin
Mooncoin
MOONCOIN
$ 2.343E-5
-0.26%
+5.90%
-5.45%
$ 23.37K
--
19
Monke Phone
Monke Phone
MONKEPHONE
$ 1.683E-5
0.00%
-6.40%
-6.29%
$ 16.81K
--
20
trustInWeb3
trustInWeb3
T3AI
$ 1.669E-5
0.00%
-1.60%
+2.77%
$ 16.52K
--
21
Mooncat
Mooncat
MOONCAT
$ 1.559E-5
0.00%
-0.10%
-3.82%
$ 15.59K
--
22
ISO Chain
ISO Chain
ISO
$ 1.512E-5
0.00%
-0.10%
-1.63%
$ 15.10K
--
23
GET RICH QUICK
GET RICH QUICK
RICH
$ 1.059E-5
0.00%
-1.00%
-0.56%
$ 10.59K
--
24
FIT
FIT
FIT
$ 0.00004825
-0.17%
-0.29%
+0.12%
--
$ 121.88M

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Ecosistema Moonshot y por qué son populares?
Los tokens de Ecosistema Moonshot representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 24 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $15.44M.
¿Cuál es el token de Ecosistema Moonshot con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Ecosistema Moonshot rastreados en MEXC, TREEINCAT ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 10.60% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Ecosistema Moonshot están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 24 tokens de Ecosistema Moonshot, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. ONE, NOBODY, MEMDEX se encuentra entre los tokens populares de Ecosistema Moonshot. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Ecosistema Moonshot?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Ecosistema Moonshot es de aproximadamente $15.44M. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Ecosistema Moonshot, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.