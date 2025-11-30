Predicción del precio de VERRA DNA (VDNA) (USD)

Obtén predicciones de precios de VERRA DNA para 2026, 2027, 2028, 2030 y más. Predice cuánto crecerá VDNA en los próximos 5 años o más. Pronostica instantáneamente escenarios de precios futuros basados en las tendencias y el sentimiento del mercado.

Ingresa un número entre –100 y 1,000 para predecir el precio de VERRA DNA % Calcular *Aviso legal: Todas las predicciones de precios se basan en contribuciones de usuarios. -- -- -- 0.00% USD Actual Predicción Predicción del precio de VERRA DNA para 2025-2050 (USD) Predicción del precio de VERRA DNA (VDNA) para 2025 (este año) Según tu predicción, VERRA DNA podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de $ 0.000289 para 2025. Predicción del precio de VERRA DNA (VDNA) para 2026 (el próximo año) Según tu predicción, VERRA DNA podría ver un crecimiento del 5.00%. Podría alcanzar un precio de trading de $ 0.000304 para 2026. Predicción del precio de VERRA DNA (VDNA) para 2027 (en 2 años) Según el módulo de predicción de precios, el precio futuro previsto para 2027 de VDNA es de $ 0.000319 con un 10.25% de tasa de crecimiento. Predicción del precio de VERRA DNA (VDNA) para 2028 (en 3 años) Según el módulo de predicción de precios, el precio futuro previsto para 2028 de VDNA es de $ 0.000335 con un 15.76% de tasa de crecimiento. Predicción del precio de VERRA DNA (VDNA) para 2029 (en 4 años) De acuerdo con el módulo de predicción de precios mostrado arriba, el precio objetivo de VDNA en 2029 es de $ 0.000352, con un 21.55% de tasa de crecimiento. Predicción del precio de VERRA DNA (VDNA) para 2030 (en 5 años) De acuerdo con el módulo de predicción de precios mostrado arriba, el precio objetivo de VDNA en 2030 es de $ 0.000369, con un 27.63% de tasa de crecimiento. Predicción del precio de VERRA DNA (VDNA) para 2040 (en 15 años) Para 2040, el precio de VERRA DNA podría ver un crecimiento del 107.89%. Podría alcanzar un precio de trading de $ 0.000602. Predicción del precio de VERRA DNA (VDNA) para 2050 (en 25 años) Para 2050, el precio de VERRA DNA podría ver un crecimiento del 238.64%. Podría alcanzar un precio de trading de $ 0.000980. Año Precio Crecimiento 2025 $ 0.000289 0.00%

2026 $ 0.000304 5.00%

2027 $ 0.000319 10.25%

2028 $ 0.000335 15.76%

2029 $ 0.000352 21.55%

2030 $ 0.000369 27.63%

2031 $ 0.000388 34.01%

2032 $ 0.000407 40.71% Año Precio Crecimiento 2033 $ 0.000427 47.75%

2034 $ 0.000449 55.13%

2035 $ 0.000471 62.89%

2036 $ 0.000495 71.03%

2037 $ 0.000520 79.59%

2038 $ 0.000546 88.56%

2039 $ 0.000573 97.99%

2040 $ 0.000602 107.89% Mostrar Más Predicción de precio a corto plazo de VERRA DNA para hoy, mañana, esta semana y los próximos 30 días. Fecha Predicción de precios Crecimiento November 30, 2025(Hoy) $ 0.000289 0.00%

December 1, 2025(Mañana) $ 0.000289 0.01%

December 7, 2025(Esta Semana) $ 0.000289 0.10%

December 30, 2025(30 Días) $ 0.000290 0.41% Predicción de precio de VERRA DNA (VDNA) para hoy. El precio previsto para VDNA el November 30, 2025(Hoy) es de $0.000289 . Esta proyección refleja el resultado calculado del porcentaje de crecimiento proporcionado, ofreciendo a los usuarios una visión del posible movimiento de precios para hoy. Predicción del precio de VERRA DNA (VDNA) para mañana. Para el December 1, 2025(Mañana), la predicción de precio para VDNA, utilizando una tasa de crecimiento anual del 5% , es de $0.000289 . Estos resultados ofrecen una perspectiva estimada para el valor del token en función de los parámetros seleccionados. Predicción de precio de VERRA DNA (VDNA) para esta semana. Para el December 7, 2025(Esta Semana), la predicción de precio de VDNA, utilizando una tasa de crecimiento anual de 5% , es $0.000289 . Esta previsión semanal se calcula basándose en el mismo porcentaje de crecimiento para proporcionar una idea de las tendencias de precio potenciales en los próximos días. Predicción de precio de VERRA DNA (VDNA) en 30 días. Mirando 30 días hacia adelante, el precio proyectado para VDNA es $0.000290 . Esta predicción se deriva utilizando una tasa de crecimiento anual de 5% para estimar en qué valor podría estar el token después de un mes.

Estadísticas del precio actual de VERRA DNA Precio actual ---- -- Cambio de precio (24h) -- Cap. de mercado $ 286.72K$ 286.72K $ 286.72K Suministro de Circulación 989.98M 989.98M 989.98M Volumen (24h) ---- -- Volumen (24h) -- El último precio de VDNA es de --. Tiene una variación en 24 horas del 0.00%, con un volumen de trading en 24 horas de --. Además, VDNA tiene un suministro circulante de 989.98M y una capitalización de mercado total de $ 286.72K. Ver precio de VDNA en vivo

Precio histórico de VERRA DNA Según los últimos datos recopilados en la página de precio en vivo de VERRA DNA, el precio actual de VERRA DNA es 0.000289 USD. El suministro circulante de VERRA DNA (VDNA) es 989.98M VDNA , lo que le da una capitalización de mercado de $286,715 . Período Cambio(%) Cambio(USD) Max Min 24 horas -1.16% $ 0 $ 0.000297 $ 0.000285

7 días -7.53% $ -0.000021 $ 0.000355 $ 0.000246

30 Días 17.58% $ 0.000050 $ 0.000355 $ 0.000246 Desempeño en las últimas 24 horas En las últimas 24 horas, VERRA DNA ha mostrado un movimiento de precio de $0 , reflejando un cambio de -1.16%% en su valor. Desempeño en los últimos 7 días En los últimos 7 días, VERRA DNA se negoció a un precio máximo de $0.000355 y un precio mínimo de $0.000246 . Experimentó un cambio de precio de -7.53% . Esta reciente tendencia muestra el potencial de VDNA para más movimiento en el mercado. Desempeño en 30 días En el último mes, VERRA DNA ha experimentado un cambio del 17.58% , lo que refleja aproximadamente un cambio de $0.000050 en su valor. Esto indica que VDNA podría experimentar más cambios de precio en un futuro cercano.

¿Cómo funciona el módulo de predicción de precios de VERRA DNA (VDNA)? El módulo de predicción de precios de VERRA DNA es una herramienta fácil de usar diseñada para ayudarte a estimar los posibles precios futuros de VDNA basados en tus propias suposiciones de crecimiento. Ya seas un trader experimentado o un inversionista curioso, este módulo ofrece una manera simple e interactiva de predecir el valor futuro del token. 1. Ingresa tu predicción de crecimiento Empieza ingresando tu porcentaje de crecimiento deseado, que puede ser positivo o negativo, dependiendo de tu perspectiva del mercado. Esto podría reflejar tus expectativas para VERRA DNA en el próximo año, los próximos cinco años o incluso en las próximas décadas. 2. Calcula el precio futuro Una vez que hayas ingresado la tasa de crecimiento, haz clic en el botón 'Calcular'. El módulo calculará instantáneamente el precio futuro proyectado de VDNA, brindándote una visualización clara de cómo tu predicción afecta el valor del token con el tiempo. 3. Explora diferentes escenarios Puedes experimentar con diversas tasas de crecimiento para ver cómo las diferentes condiciones del mercado podrían afectar el precio de VERRA DNA. Esta flexibilidad te permite analizar tanto pronósticos optimistas como conservadores, ayudándote a tomar decisiones más informadas. 4. Sentimiento del usuario y perspectivas de la comunidad El módulo también integra datos de sentimiento de los usuarios, lo que te permite comparar tus predicciones con las de otros usuarios. Este aporte colectivo ofrece valiosa información sobre cómo la comunidad percibe el futuro de VDNA. Indicadores técnicos para la predicción de precios Para mejorar la precisión de la predicción, el módulo utiliza una variedad de indicadores técnicos y datos del mercado. Estos incluyen: Promedios Móviles Exponenciales (EMA): Ayudan a rastrear la tendencia del precio del token al suavizar las fluctuaciones y brindar información sobre posibles cambios de tendencia. Bandas de Bollinger: Miden la volatilidad del mercado e identifican posibles condiciones de sobrecompra o sobreventa. Índice de Fuerza Relativa (RSI): Evalúa el impulso de VDNA para determinar si se encuentra en una fase alcista o bajista. Indicador de convergencia/divergencia de media móvil (MACD): Evalúa la fuerza y dirección de los movimientos de precios para identificar posibles puntos de entrada y salida. Al combinar estos indicadores con datos del mercado en tiempo real, el módulo proporciona una predicción dinámica de precios, ayudándote a obtener una comprensión más profunda del potencial futuro de VERRA DNA.

¿Por qué es importante la predicción del precio de VDNA?

Las predicciones del precio de VDNA son cruciales por varias razones, y los inversionistas las utilizan con diversos propósitos:

Desarrollo de estrategias de inversión: Las predicciones ayudan a los inversionistas a formular estrategias. Al estimar los precios futuros, pueden decidir cuándo comprar, vender o mantener criptomonedas.

Evaluación de riesgos: Comprender los posibles movimientos de precio permite a los inversionistas evaluar el riesgo asociado con un activo cripto en particular. Esto es esencial para gestionar y mitigar posibles pérdidas.

Análisis de mercado: Las predicciones suelen implicar el análisis de tendencias del mercado, noticias y datos históricos. Este análisis integral ayuda a los inversionistas a comprender la dinámica del mercado y los factores que influyen en los cambios de precio.

Diversificación de portafolio: Al predecir qué criptomonedas podrían tener un buen desempeño, los inversionistas pueden diversificar sus portafolios en consecuencia, distribuyendo el riesgo entre varios activos.

Planificación a largo plazo: Los inversionistas que buscan ganancias a largo plazo confían en las predicciones para identificar criptomonedas con potencial de crecimiento futuro.

Preparación psicológica: Conocer los posibles escenarios de precios prepara a los inversionistas emocional y financieramente para la volatilidad del mercado.

Compromiso de la comunidad: Las predicciones de precios de criptomonedas suelen generar discusiones dentro de la comunidad de inversionistas, lo que conduce a una comprensión más amplia y sabiduría colectiva sobre las tendencias del mercado.

Preguntas frecuentes (FAQ): ¿Vale la pena invertir en VDNA ahora? Según tus predicciones, VDNA alcanzará los -- el undefined , lo que lo convierte en un token que vale la pena considerar. ¿Cuál es la predicción del precio de VDNA para el próximo mes? Según la herramienta de predicción del precio de VERRA DNA (VDNA), el precio de VDNA alcanzará los -- el undefined . ¿Cuánto costará 1 VDNA en 2026? El precio de 1 VERRA DNA (VDNA) hoy es -- . De acuerdo con el módulo de predicción mostrado arriba, el precio de VDNA se incrementará en un 0.00% y alcanzará los -- para 2026. ¿Cuál es el precio previsto de VDNA para 2027? Se prevé que VERRA DNA (VDNA) crezca un 0.00% anualmente, y que alcance un precio de -- por 1 VDNA para 2027. ¿Cuál es el precio objetivo estimado de VDNA en 2028? De acuerdo con tu predicción de precio, VERRA DNA (VDNA) verá un 0.00% de crecimiento, con un precio objetivo estimado de -- para 2028. ¿Cuál es el precio objetivo estimado de VDNA para 2029? De acuerdo con tu predicción del precio, VERRA DNA (VDNA) verá un 0.00% de crecimiento, con un precio objetivo estimado de -- para 2029. ¿Cuánto costará 1 VDNA en 2030? El precio de 1 VERRA DNA (VDNA) hoy es de -- . De acuerdo con el módulo de predicción mostrado arriba, el precio de VDNA se incrementará en un 0.00% y alcanzará los -- para 2030. ¿Cuál es la predicción del precio de VDNA para 2040? Se prevé que el precio de VERRA DNA (VDNA) experimente incrementos anuales del 0.00% , hasta alcanzar un precio de -- por 1 VDNA para 2040.