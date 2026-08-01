Precio de Utopia hoy

El precio actual de Utopia (UTOPIA) hoy es $ 0, con una variación del 0.41% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de UTOPIA a USD es $ 0 por UTOPIA.

Utopia actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 94,458, con un suministro circulante de 950.00M UTOPIA. Durante las últimas 24 horas, UTOPIA cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00200028, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, UTOPIA experimentó un cambio de +0.26% en la última hora y de -2.01% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Utopia (UTOPIA)

Cap de mercado $ 94.46K$ 94.46K $ 94.46K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 96.63K$ 96.63K $ 96.63K Suministro de Circulación 950.00M 950.00M 950.00M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Utopia es de $ 94.46K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de UTOPIA es de 950.00M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 96.63K.