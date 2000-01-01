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Principales tokens de Temática de anime por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Temática de anime. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

#
Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
Horizen
Horizen
ZEN
$ 4.09
+0.15%
-4.07%
-0.63%
$ 74.22M
$ 18.07K
2
Animecoin
Animecoin
ANIME
$ 0.002458
-0.24%
-1.20%
-0.61%
$ 13.64M
$ 20.39M
3
$ 0.01515
-0.40%
-0.66%
-3.84%
$ 10.72M
$ 3.66M
4
Wen
Wen
WEN
$ 0.000003307
-0.03%
-5.30%
-8.19%
$ 2.41M
$ 16.80B
5
WAGMI Games
WAGMI Games
WAGMIGAMES
$ 5.02707E-7
+0.20%
+1.40%
-5.22%
$ 1.11M
--
6
PsyopAnime
PsyopAnime
PSYOPANIME
$ 0.0008734
-2.18%
+0.03%
+2.40%
$ 873.37K
$ 53.71K
7
Shiro Neko
Shiro Neko
SHIRO
$ 0.0000000010985
+1.06%
+2.76%
-7.00%
$ 735.77K
$ 53.19T
8
Giko Cat
Giko Cat
GIKO
$ 0.057575
-0.05%
-0.10%
+5.50%
$ 575.34K
$ 20.66K
9
ARC
ARC
ARC
$ 0.000557
0.00%
+3.92%
-7.78%
$ 573.71K
$ 1.83M
10
Luffy
Luffy
LUFFY
$ 8.49E-6
0.00%
-2.30%
+1.19%
$ 437.88K
--
11
SAD HAMSTER
SAD HAMSTER
HAMMY
$ 0.00023801
-0.53%
+0.00%
+1.89%
$ 237.96K
$ 130.67
12
AMATO
AMATO
AMATO
$ 0.0001452
-0.01%
-0.00%
-11.68%
$ 145.20K
$ 36.92
13
SroomAI DAO
SroomAI DAO
SHR0
$ 0.00012709
0.00%
--
-7.09%
$ 139.80K
$ 93.08
14
Avarik Saga
Avarik Saga
AVRK
$ 0.00057613
0.00%
--
-0.66%
$ 110.18K
$ 4.15
15
Pockemy
Pockemy
PKM
$ 0.00010027
-0.02%
-0.01%
-4.02%
$ 100.25K
$ 116.46
16
Utopia
Utopia
UTOPIA
$ 9.657E-5
+0.10%
+3.10%
-1.18%
$ 96.57K
--
17
State of Mika by Virtuals
State of Mika by Virtuals
STATE
$ 4.163E-5
0.00%
-2.90%
-4.72%
$ 41.63K
--
18
NDQ666
NDQ666
NDQ
$ 2.069E-5
+0.19%
+2.20%
+4.28%
$ 20.68K
--
19
Super Suiyan
Super Suiyan
SUIYAN
$ 1.93E-6
0.00%
+3.70%
-2.03%
$ 19.29K
--
20
Anime
Anime
ANI
$ 0.0002582
-0.11%
-0.00%
+75.86%
$ 17.82K
$ 1.33K
21
MemeCoinGirl
MemeCoinGirl
MIKO
$ 1.4666E-7
0.00%
+2.30%
+2.40%
$ 14.67K
--
22
Mirai The WhiteRabbit
Mirai The WhiteRabbit
MIRAI
$ 3.4424E-8
+0.20%
-4.00%
-3.92%
$ 14.48K
--
23
Aiden Guo
Aiden Guo
AIDEN
$ 1.094E-5
-0.09%
-4.00%
+4.49%
$ 10.84K
--
24
Mumu the Bull
Mumu the Bull
MUMU
$ 0.0007129
0.00%
+13.18%
+8.11%
--
$ 479.98K

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Temática de anime y por qué son populares?
Los tokens de Temática de anime representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 24 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $106.25M.
¿Cuál es el token de Temática de anime con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Temática de anime rastreados en MEXC, MUMU ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 13.18% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Temática de anime están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 24 tokens de Temática de anime, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. ZEN, ANIME, AURORA se encuentra entre los tokens populares de Temática de anime. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Temática de anime?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Temática de anime es de aproximadamente $106.25M. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Temática de anime, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.