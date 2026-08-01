Precio de Underly hoy

El precio actual de Underly (UND) hoy es $ 0, con una variación del 1.08% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de UND a USD es $ 0 por UND.

Underly actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 11,855.68, con un suministro circulante de 100.00B UND. Durante las últimas 24 horas, UND cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, UND experimentó un cambio de -- en la última hora y de -0.86% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Underly (UND)

Cap de mercado $ 11.86K$ 11.86K $ 11.86K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 11.86K$ 11.86K $ 11.86K Suministro de Circulación 100.00B 100.00B 100.00B Suministro total 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Underly es de $ 11.86K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de UND es de 100.00B, con un suministro total de 100000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 11.86K.