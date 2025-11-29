Precio de 4 hoy

El precio actual de 4 (4) hoy es $ 0.03409, con una variación del 3.09% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de 4 a USD es $ 0.03409 por 4.

4 actualmente está en el puesto #561 por capitalización de mercado en $ 34.09M, con un suministro circulante de 1.00B 4. Durante las últimas 24 horas, 4 cotiza entre $ 0.0313 (bajo) y $ 0.03664 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.3006185668115678, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.000099081384903154.

En el corto plazo, 4 experimentó un cambio de +0.79% en la última hora y de +7.33% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 1.35M.

Información del mercado de 4 (4)

Puesto No.561 Cap de mercado $ 34.09M$ 34.09M $ 34.09M Volumen (24H) $ 1.35M$ 1.35M $ 1.35M Cap. de mercado totalmente diluida $ 34.09M$ 34.09M $ 34.09M Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro máx. 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Suministro total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Tasa de circulación 100.00% Blockchain pública BSC

