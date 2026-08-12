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El precio actual de Fefer hoy es 0.001965 EUR. La capitalización de mercado de FEFER es -- EUR. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de FEFER a EUR, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!El precio actual de Fefer hoy es 0.001965 EUR. La capitalización de mercado de FEFER es -- EUR. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de FEFER a EUR, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!

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Precio de Fefer(FEFER)

Precio en vivo de 1 FEFER en EUR:

€0.00170108
€0.00170108€0.00170108
-2.65%1D
EUR
Gráfico de precios en vivo de Fefer (FEFER)
Última actualización de la página: 2026-08-12 06:33:32 (UTC+8)

Precio de Fefer hoy

El precio actual de Fefer (FEFER) hoy es € 0.001965, con una variación del 2.65% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de FEFER a EUR es € 0.001965 por FEFER.

Fefer actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- FEFER. Durante las últimas 24 horas, FEFER cotiza entre € 0.001867 (bajo) y € 0.002395 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, FEFER experimentó un cambio de -3.06% en la última hora y de -26.60% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 82.02K.

Información del mercado de Fefer (FEFER)

--
----

€ 82.02K
€ 82.02K€ 82.02K

€ 1.97M
€ 1.97M€ 1.97M

--
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1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

STABLE

La capitalización de mercado actual de Fefer es de --, con un volumen de trading en 24 horas de € 82.02K. El suministro circulante de FEFER es de --, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 1.97M.

Historial de precios de Fefer EUR

Rango de precios en 24 horas:
€ 0.001867
€ 0.001867€ 0.001867
24H Mín
€ 0.002395
€ 0.002395€ 0.002395
24H Máx

€ 0.001867
€ 0.001867€ 0.001867

€ 0.002395
€ 0.002395€ 0.002395

--
----

--
----

-3.06%

-2.65%

-26.60%

-26.60%

Historial de precios de Fefer (FEFER) en EUR

Siga los cambios de precios de Fefer para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:

PeríodoCambio (EUR)Cambio (%)
Hoy€ -0.00004631-2.65%
30 Días€ +0.000465+31.00%
60 Días€ +0.000465+31.00%
90 Días€ +0.000465+31.00%
Cambio de precio de Fefer hoy

Hoy, FEFER registró un cambio de € -0.00004631 (-2.65%), reflejando su última actividad en el mercado.

Cambio de precio de Fefer en 30 días

En los últimos 30 días, el precio cambió € +0.000465 (+31.00%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.

Cambio de precio de Fefer en 60 días

Ampliando la vista a 60 días, FEFER experimentó un cambio de € +0.000465 (+31.00%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.

Cambio de precio de Fefer en 90 días

Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió € +0.000465 (+31.00%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.

¿Quieres desbloquear el historial de precios de todos los tiempos y los movimientos del precio de Fefer (FEFER)?

Consulta la página Historial de precios de Fefer ahora.

Análisis de Fefer

Este análisis aprovecha modelos de IA para evaluar la acción reciente del precio de Fefer, la dinámica de su volumen y el sentimiento del mercado. El procesamiento de datos en tiempo real destaca las tendencias emergentes y las posibles configuraciones de trading, lo cual facilita la toma de decisiones más informadas y oportunas.

Tendencia actual del mercado de Fefer: ¿alcista o bajista?

Sentimiento general actual en el mercado de FEFER: bajista, alcista 40% | bajista 60%;

Dimensión del indicadorConclusión del modeloProporción/umbralExplicación sencilla
KDJCruz de la muerteK < DEl impulso a corto plazo se está enfriando, la temperatura baja.
StochRSI20‑80Zona neutralRitmo normal, sin señales extremas.
Grupo MA5‑6 Comprar60‑80% CompraLa mayoría de las MAs apuntando hacia arriba, alineación alcista dominante.
MACDCruz de la muerteDIF < DEAEstá surgiendo un impulso bajista.
Grupo EMA5‑6 Comprar60‑80% CompraLa mayoría de las MAs apuntando hacia arriba, alineación alcista dominante.
BOLL (20,2)Precio < Banda InferiorTocando o rompiendo la banda inferiorEntrando en la zona de "barato", volatilidad en aumento.
RSI (14)Neutral30‑70Dentro del rango normal, aún tiene espacio.
Punto de pivoteS2 ≤ Precio < S1Entre S2‑S1Por debajo del pivote central, entrando en la zona de precios bajos.

FEFER_USDT se encuentra operando por debajo del centro de gravedad en el período de 4 horas, situándose en 0.002247. El precio actual, 0.002064, está ubicado entre los niveles S1 y S2. En el corto plazo, la configuración de medias móviles muestra una señal de compra. El precio se mantiene en la estructura jerárquica correspondiente al nivel inferior del rango. Las fuerzas alcistas y bajistas están en un punto de equilibrio cerca del nivel central más bajo. La estructura del mercado aún no ha logrado superar el umbral clave que marca la división entre tendencias alcista y bajista. El indicador MACD permanece en estado de cruce negativo, con las líneas rápida y lenta divergiendo hacia abajo, concentrando su energía en la dirección descendente. El índice RSI se encuentra en una zona neutra, mientras que los valores de KDJ y StochRSI apuntan a señales de corrección tras condiciones de sobreventa. Las bandas de Bollinger se han estrechado, lo que indica una reducción en la volatilidad. Además, existe una desviación entre la señal de compra de las medias móviles de corto plazo y el cruce negativo del MACD, evidenciando una distribución dispersa de la energía del mercado. Los indicadores de alta y baja frecuencia muestran direcciones contradictorias, limitando así la amplitud de las fluctuaciones del precio. En cuanto a los niveles de resistencia y soporte, la resistencia cercana se ubica en el nivel S1, en 0.002090, lo que representa aproximadamente un 1,2% de margen alcista respecto al precio actual. El centro de gravedad en 0.002247 constituye un nivel de referencia más lejano. Por otro lado, el soporte inmediato se sitúa en el nivel S2, en 0.001937, ofreciendo un espacio para una posible caída de aproximadamente un 6,1% desde el precio actual. El nivel R1, en 0.002400, representa un objetivo secundario más distante. Las distancias entre estos niveles clave son claras, y actualmente el precio se mantiene próximo al soporte S1.

Este contenido ha sido generado por IA a partir de datos históricos y actuales del mercado. Solo tiene fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento en materia de inversión.

Predicción de precios para Fefer

Predicción del precio de Fefer (FEFER) para 2030 (en 4 años)
De acuerdo con el módulo de predicción de precios mostrado arriba, el precio objetivo de FEFER en 2030 es de € --, con un 0.00% de tasa de crecimiento.
Predicción del precio de Fefer (FEFER) para 2040 (en 14 años)

Para 2040, el precio de Fefer podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de € --.

Herramientas MEXC
Para proyecciones de escenarios en tiempo real y un análisis más personalizado, los usuarios pueden utilizar la herramienta de predicción de precios y la información de mercado basada en IA de MEXC.
Aviso legal: Estos escenarios son ilustrativos y educativos; las criptomonedas son volátiles: realiza tu propia investigación (DYOR) antes de tomar decisiones.
¿Quieres saber qué precios alcanzará Fefer en el periodo de 2026-2027? Visita nuestra página de predicción de precios para conocer los pronósticos del precio de FEFER para el periodo de 2026-2027 haciendo clic en Predicción del precio de Fefer.

Cómo comprar e invertir Fefer en España

¿Listo para empezar con Fefer? Comprar FEFER es rápido y fácil para principiantes en MEXC. Puedes empezar a operar al instante una vez que hayas realizado tu primera compra. Para obtener más información, consulta nuestra guía completa en cómo comprar Fefer. A continuación encontrarás un resumen rápido de 5 pasos para ayudarte a comenzar tu viaje de compra de Fefer (FEFER).

Paso 1

Regístrate para obtener una cuenta y completa el KYC

Primero, regístrate y completa el proceso de KYC en MEXC. Puedes hacerlo desde el sitio web oficial de MEXC o la app de MEXC usando tu número de teléfono o correo electrónico.
Paso 2

Añade USDT, USDC o USDE a tu billetera

USDT, USDC y USDE facilitan el trading en MEXC. Puedes comprar USDT, USDC y USDE mediante transferencia bancaria, OTC u operaciones P2P.
Paso 3

Ir a la página de trading Spot

En el sitio web de MEXC, haz clic en Spot en la barra superior y busca tus tokens preferidos.
Paso 4

Elige tus tokens

Con más de -- tokens disponibles, puedes comprar fácilmente Bitcoin, Ethereum y tokens en tendencia.
Paso 5

Completa tu compra

Ingresa la cantidad de tokens o el equivalente en tu moneda local. Haz clic en Comprar, y se abonará Fefer instantáneamente en tu billetera.
Guía para comprar Fefer (FEFER)

¿Qué puedes hacer con Fefer?

Poseer Fefer te permite abrir más puertas en términos de comprar y holdear. Puedes operar con BTC en cientos de mercados, obtener recompensas pasivas a través de productos flexibles de participación y ahorro, o aprovechar las herramientas de trading profesionales para hacer crecer tus activos. Tanto si eres un principiante o un inversor profesional y experimentado, MEXC facilita la maximización de tu potencial cripto. A continuación se muestran las cuatro formas principales en que puedes aprovechar al máximo tus tokens de Bitcoin

  • Explora el mercado spot de MEXC

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    Opera más de 2,800 tokens con tarifas ultrabajas.

    Trading de futuros

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    Opera con un apalancamiento de hasta 500x y una gran liquidez.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Haz staking de tokens y gana increíbles airdrops.

    Premercado MEXC

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    Compra y vende nuevos tokens antes de su listado oficial.

Operar con tarifas extremadamente bajas en MEXC

Comprar Fefer (FEFER) en MEXC se traduce en más valor por tu dinero. Como una de las plataformas de criptomonedas con las tarifas más bajas del mercado, MEXC te ayuda a reducir costos desde tu primera operación.

Tarifas de trading spot:
--
Maker
--
Taker
Tarifas de trading de futuros:
--
Maker
--
Taker

Consulta las tarifas de trading competitivas de MEXC

Además, puedes operar al contado una selección de tokens sin ninguna tarifa a través del Festival de 0 Tarifas de MEXC.

Qué es Fefer (FEFER)

FEFER es una FEFER.

Fefer Recurso

Para conocer Fefer más a fondo, considera explorar recursos adicionales como el libro blanco, el sitio web oficial y otras publicaciones:

Explorador de bloques

Categoría :

MemeStable Ecosystem

Usuarios También Preguntan: Otras Preguntas Sobre Fefer

Última actualización de la página: 2026-08-12 06:33:32 (UTC+8)

Actualizaciones importantes de la industria para Fefer (FEFER)

Tiempo (UTC+8)TipoInformación
02-11 14:20:00Actualizaciones de la Industria
En las últimas 24 horas, salida neta de CEX de 59,400 ETH
02-10 18:39:21Datos On-chain
Ayer, el ETF despot de Bitcoin registró una transferencia neta de $144.9 millones, mientras que el ETF de Ethereum registró una transferencia neta de $57 millones
02-04 11:04:00Actualizaciones de la Industria
El índice de miedo cripto cae nuevamente a 14, el mercado permanece en zona de "miedo extremo"
02-04 00:48:00Actualizaciones de la Industria
$285 millones liquidados en toda la red en las últimas 24 horas, tanto posiciones largas como cortas eliminadas
02-01 01:12:00Actualizaciones de la Industria
Bitcoin cae por debajo del mínimo anterior de $80,600, alcanzando un nuevo mínimo desde el 11 de abril de 2025
01-28 07:44:00Actualizaciones de la Industria
El índice del dólar alcanza su nivel más bajo desde febrero de 2022, el mercado de criptos continúa su rally

Explorar más sobre Fefer

FEFER USDT (trading de futuros)

Abre posiciones long o short de FEFER con apalancamiento. Explora el trading de futuros FEFERUSDT en MEXC y aprovecha los movimientos del mercado.

Opera Fefer (FEFER) en los mercados de MEXC

Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Fefer en vivo y opera en directo.

Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
FEFER/USD1
€0.00169764
€0.00169764€0.00169764
-2.46%
25.82M (USDT)
FEFER/USDT
€0.0016942
€0.0016942€0.0016942
-3.23%
38.74M (USDT)

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AIR

€0.00000
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up

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€0.262042
€0.262042€0.262042

+204.70%

DAPPOS

DAPPOS

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€0.32766
€0.32766€0.32766

-10.59%

The Toad Pepe

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TOAD

€0.0120658
€0.0120658€0.0120658

-23.95%

AurumX

AurumX

UMX

€0.10578
€0.10578€0.10578

-29.62%

Top al alza

Las principales subidas de criptomonedas de hoy

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

€0.000409532
€0.000409532€0.000409532

+79.69%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

€0.0054008
€0.0054008€0.0054008

+39.55%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

€2.527282
€2.527282€2.527282

+21.43%

Aether Network

Aether Network

AET

€0.010062
€0.010062€0.010062

+11.42%

Myros

Myros

MY

€0.009718
€0.009718€0.009718

+10.78%

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Los precios de las criptomonedas están sujetos a grandes riesgos de mercado y a la volatilidad de los precios. Debe invertir en proyectos y productos con los que esté familiarizado y en los que entienda los riesgos que conllevan. Debe considerar cuidadosamente su experiencia de inversión, su situación financiera, sus objetivos de inversión y su tolerancia al riesgo y consultar a un asesor financiero independiente antes de realizar cualquier inversión. Este material no debe interpretarse como asesoramiento financiero. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. El valor de su inversión puede bajar o subir, y es posible que no recupere el importe invertido. Usted es el único responsable de sus decisiones de inversión. MEXC no se hace responsable de las pérdidas que pueda sufrir. Para más información, consulte nuestras Condiciones de Uso y la Advertencia de Riesgo. Por favor, tenga también en cuenta que los datos relativos a la criptodivisa mencionada que se presentan aquí (como su precio actual en vivo) se basan en fuentes de terceros. Se le presentan "tal cual" y solo con fines informativos, sin representación ni garantía de ningún tipo. Los enlaces proporcionados a sitios de terceros tampoco están bajo el control de MEXC. MEXC no es responsable de la fiabilidad y exactitud de dichos sitios de terceros y de sus contenidos.

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