Precio de Fefer hoy

El precio actual de Fefer (FEFER) hoy es € 0.001965, con una variación del 2.65% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de FEFER a EUR es € 0.001965 por FEFER.

Fefer actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- FEFER. Durante las últimas 24 horas, FEFER cotiza entre € 0.001867 (bajo) y € 0.002395 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, FEFER experimentó un cambio de -3.06% en la última hora y de -26.60% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 82.02K.

Información del mercado de Fefer (FEFER)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) € 82.02K€ 82.02K € 82.02K Cap. de mercado totalmente diluida € 1.97M€ 1.97M € 1.97M Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain pública STABLE

La capitalización de mercado actual de Fefer es de --, con un volumen de trading en 24 horas de € 82.02K. El suministro circulante de FEFER es de --, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 1.97M.