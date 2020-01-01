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Principales tokens de Cadenas de aplicaciones por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Cadenas de aplicaciones. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

#
Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
dYdX
dYdX
DYDX
$ 0.11443
+0.45%
+0.21%
-0.02%
$ 96.77M
$ 637.76K
2
Geode Chain
Geode Chain
GEODE
$ 0.00236824
0.00%
--
0.00%
$ 27.82M
$ 476.42
3
Cartesi
Cartesi
CTSI
$ 0.02474154
-0.56%
-0.02%
+0.30%
$ 23.08M
$ 5.59M
4
ivault
ivault
IVT
$ 0.01252732
-0.40%
-0.02%
-2.74%
$ 5.90M
$ 217.06K
5
SAGA
SAGA
SAGA
$ 0.01382
-0.50%
-5.81%
+3.11%
$ 5.64M
$ 5.98M
6
PlatON
PlatON
LAT
$ 0.0005858
+0.46%
-1.72%
-5.04%
$ 4.06M
$ 99.08M
7
CONX
CONX
CONX
$ 0.00399771
-0.02%
-0.01%
-0.32%
$ 4.02M
$ 33.88K
8
Syndicate
Syndicate
SYND
$ 0.00784978
-0.64%
-0.02%
-12.31%
$ 3.76M
$ 182.21K
9
MEZO
MEZO
MEZO
$ 0.007696
+1.30%
-0.16%
-3.38%
$ 664.18K
$ 7.44M
10
DeFi Kingdoms
DeFi Kingdoms
JEWEL
$ 0.00430753
-10.70%
-0.24%
-21.33%
$ 485.01K
$ 575.03
11
DuckChain Token
DuckChain Token
DUCK
$ 2.75E-5
-0.15%
-19.40%
-62.53%
$ 275.02K
--
12
Stargaze
Stargaze
STARS
$ 4.598E-5
+0.35%
+0.90%
-2.52%
$ 135.23K
--
13
Tanssi
Tanssi
TANSSI
$ 4.108E-5
0.00%
+0.40%
+0.44%
$ 17.18K
--
14
Underly
Underly
UND
$ 1.18557E-7
0.00%
-1.90%
-2.68%
$ 11.86K
--

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Cadenas de aplicaciones y por qué son populares?
Los tokens de Cadenas de aplicaciones representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 14 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $172.64M.
¿Cuál es el token de Cadenas de aplicaciones con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Cadenas de aplicaciones rastreados en MEXC, STARS ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 0.90% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Cadenas de aplicaciones están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 14 tokens de Cadenas de aplicaciones, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. DYDX, GEODE, CTSI se encuentra entre los tokens populares de Cadenas de aplicaciones. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Cadenas de aplicaciones?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Cadenas de aplicaciones es de aproximadamente $172.64M. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Cadenas de aplicaciones, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.