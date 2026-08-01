Precio de Uber xStock hoy

El precio actual de Uber xStock (UBERX) hoy es $ 78.81, con una variación del 0.05% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de UBERX a USD es $ 78.81 por UBERX.

Uber xStock actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 269,261, con un suministro circulante de 3.42K UBERX. Durante las últimas 24 horas, UBERX cotiza entre $ 78.8 (bajo) y $ 78.86 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 519.49, mientras que el mínimo histórico fue $ 25.97.

En el corto plazo, UBERX experimentó un cambio de +0.00% en la última hora y de +9.56% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 981.05.

Información del mercado de Uber xStock (UBERX)

Cap de mercado $ 269.26K$ 269.26K $ 269.26K Volumen (24H) $ 981.05$ 981.05 $ 981.05 Cap. de mercado totalmente diluida $ 103.70M$ 103.70M $ 103.70M Suministro de Circulación 3.42K 3.42K 3.42K Suministro total 1,315,832.099900551 1,315,832.099900551 1,315,832.099900551

La capitalización de mercado actual de Uber xStock es de $ 269.26K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 981.05. El suministro circulante de UBERX es de 3.42K, con un suministro total de 1315832.099900551. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 103.70M.