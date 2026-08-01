Precio de Tokenised GBP hoy

El precio actual de Tokenised GBP (TGBP) hoy es $ 1.35, con una variación del 0.21% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de TGBP a USD es $ 1.35 por TGBP.

Tokenised GBP actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 27,821,193, con un suministro circulante de 20.59M TGBP. Durante las últimas 24 horas, TGBP cotiza entre $ 1.35 (bajo) y $ 1.35 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1.86, mientras que el mínimo histórico fue $ 1.3.

En el corto plazo, TGBP experimentó un cambio de -0.03% en la última hora y de +0.30% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 111.95K.

Información del mercado de Tokenised GBP (TGBP)

Cap de mercado $ 27.82M$ 27.82M $ 27.82M Volumen (24H) $ 111.95K$ 111.95K $ 111.95K Cap. de mercado totalmente diluida $ 27.82M$ 27.82M $ 27.82M Suministro de Circulación 20.59M 20.59M 20.59M Suministro total 20,591,639.35 20,591,639.35 20,591,639.35

La capitalización de mercado actual de Tokenised GBP es de $ 27.82M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 111.95K. El suministro circulante de TGBP es de 20.59M, con un suministro total de 20591639.35. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 27.82M.