Precio de The Runner hoy

El precio actual de The Runner (SAMBA) hoy es $ 0, con una variación del 6.97% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SAMBA a USD es $ 0 por SAMBA.

The Runner actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 18,987.25, con un suministro circulante de 999.69M SAMBA. Durante las últimas 24 horas, SAMBA cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, SAMBA experimentó un cambio de -0.80% en la última hora y de +85.02% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de The Runner (SAMBA)

Cap de mercado $ 18.99K$ 18.99K $ 18.99K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 18.99K$ 18.99K $ 18.99K Suministro de Circulación 999.69M 999.69M 999.69M Suministro total 999,686,845.493927 999,686,845.493927 999,686,845.493927

La capitalización de mercado actual de The Runner es de $ 18.99K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de SAMBA es de 999.69M, con un suministro total de 999686845.493927. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 18.99K.