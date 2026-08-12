Precio de testibull hoy

El precio actual de testibull (TESTIBULL) hoy es $ 0, con una variación del 0.82% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de TESTIBULL a USD es $ 0 por TESTIBULL.

testibull actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 27,790, con un suministro circulante de 999.78M TESTIBULL. Durante las últimas 24 horas, TESTIBULL cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00551229, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, TESTIBULL experimentó un cambio de +1.55% en la última hora y de -11.77% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de testibull (TESTIBULL)

Cap de mercado $ 27.79K$ 27.79K $ 27.79K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 27.79K$ 27.79K $ 27.79K Suministro de Circulación 999.78M 999.78M 999.78M Suministro total 999,783,795.362 999,783,795.362 999,783,795.362

La capitalización de mercado actual de testibull es de $ 27.79K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de TESTIBULL es de 999.78M, con un suministro total de 999783795.362. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 27.79K.