Precio de TeliGent hoy

El precio actual de TeliGent (TELI) hoy es $ 0, con una variación del 0.95% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de TELI a USD es $ 0 por TELI.

TeliGent actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 21,133, con un suministro circulante de 100.00B TELI. Durante las últimas 24 horas, TELI cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, TELI experimentó un cambio de -0.39% en la última hora y de -0.42% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de TeliGent (TELI)

Cap de mercado $ 21.13K$ 21.13K $ 21.13K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 21.13K$ 21.13K $ 21.13K Suministro de Circulación 100.00B 100.00B 100.00B Suministro total 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de TeliGent es de $ 21.13K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de TELI es de 100.00B, con un suministro total de 100000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 21.13K.