Precio de Superp hoy

El precio actual de Superp (SUP) hoy es $ 0,00165025, con una variación del 16,58% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SUP a USD es $ 0,00165025 por SUP.

Superp actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 288 794, con un suministro circulante de 175,00M SUP. Durante las últimas 24 horas, SUP cotiza entre $ 0,00145813 (bajo) y $ 0,00195119 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0,161004, mientras que el mínimo histórico fue $ 0,00145813.

En el corto plazo, SUP experimentó un cambio de +2,09% en la última hora y de -29,19% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 39,45K.

Información del mercado de Superp (SUP)

Cap de mercado $ 288,79K$ 288,79K $ 288,79K Volumen (24H) $ 39,45K$ 39,45K $ 39,45K Cap. de mercado totalmente diluida $ 1,65M$ 1,65M $ 1,65M Suministro de Circulación 175,00M 175,00M 175,00M Suministro total 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

La capitalización de mercado actual de Superp es de $ 288,79K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 39,45K. El suministro circulante de SUP es de 175,00M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 1,65M.