Precio de STARMAN hoy

El precio actual de STARMAN (STARMAN) hoy es $ 0, con una variación del 18.85% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de STARMAN a USD es $ 0 por STARMAN.

STARMAN actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 131,181, con un suministro circulante de 1.00B STARMAN. Durante las últimas 24 horas, STARMAN cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00368203, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, STARMAN experimentó un cambio de -0.34% en la última hora y de +2.58% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 28.60K.

Información del mercado de STARMAN (STARMAN)

Cap de mercado $ 131.18K$ 131.18K $ 131.18K Volumen (24H) $ 28.60K$ 28.60K $ 28.60K Cap. de mercado totalmente diluida $ 131.18K$ 131.18K $ 131.18K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de STARMAN es de $ 131.18K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 28.60K. El suministro circulante de STARMAN es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 131.18K.