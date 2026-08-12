Precio de sPOL hoy

El precio actual de sPOL (SPOL) hoy es $ 0.076041, con una variación del 0.96% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SPOL a USD es $ 0.076041 por SPOL.

sPOL actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 14,581,318, con un suministro circulante de 191.76M SPOL. Durante las últimas 24 horas, SPOL cotiza entre $ 0.07526 (bajo) y $ 0.077109 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.200304, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.068302.

En el corto plazo, SPOL experimentó un cambio de -0.01% en la última hora y de +0.99% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 891.44.

Información del mercado de sPOL (SPOL)

Cap de mercado $ 14.58M$ 14.58M $ 14.58M Volumen (24H) $ 891.44$ 891.44 $ 891.44 Cap. de mercado totalmente diluida $ 14.58M$ 14.58M $ 14.58M Suministro de Circulación 191.76M 191.76M 191.76M Suministro total 191,755,915.2262614 191,755,915.2262614 191,755,915.2262614

La capitalización de mercado actual de sPOL es de $ 14.58M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 891.44. El suministro circulante de SPOL es de 191.76M, con un suministro total de 191755915.2262614. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 14.58M.