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Principales tokens de Tokens de staking líquido por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Tokens de staking líquido. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

#
Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
Lido Staked ETH
Lido Staked ETH
STETH
$ 1,885.88
-0.17%
+0.51%
-1.20%
$ 16.97B
$ 30.34
2
Wrapped stETH
Wrapped stETH
WSTETH
$ 2,342.62
-0.13%
+0.01%
-1.03%
$ 8.70B
$ 6.11M
3
Wrapped Beacon ETH
Wrapped Beacon ETH
WBETH
$ 2,080.19
-0.17%
+0.01%
-0.97%
$ 7.00B
$ 1.41M
4
Staked TRX
Staked TRX
STRX
$ 0.430005
+0.03%
0.00%
+0.17%
$ 3.21B
$ 478.14K
5
Ethena Staked USDe
Ethena Staked USDe
SUSDE
$ 1.24
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.47B
$ 6.58M
6
clBTC
clBTC
CLBTC
$ 64,270
-0.19%
--
-1.77%
$ 896.96M
$ 79.60
7
Binance Staked SOL
Binance Staked SOL
BNSOL
$ 85.8
-0.05%
+0.01%
+3.20%
$ 782.29M
$ 454.52K
8
Kinetiq Staked HYPE
Kinetiq Staked HYPE
KHYPE
$ 55.68
0.00%
-0.01%
-2.61%
$ 767.37M
$ 561.38K
9
Jito Staked SOL
Jito Staked SOL
JITOSOL
$ 98.5
-0.22%
+0.00%
+3.13%
$ 759.76M
$ 9.22M
10
Rocket Pool ETH
Rocket Pool ETH
RETH
$ 2,204.54
-0.21%
+0.01%
-1.21%
$ 706.28M
$ 614.40K
11
Lombard Staked BTC
Lombard Staked BTC
LBTC
$ 63,864
-0.33%
-0.00%
-1.80%
$ 654.75M
$ 1.01M
12
Liquid Staked ETH
Liquid Staked ETH
LSETH
$ 2,112.2
-0.36%
0.00%
-1.28%
$ 605.45M
$ 7.91M
13
Hastra PRIME
Hastra PRIME
PRIME
$ 1.053
0.00%
0.00%
+0.19%
$ 530.75M
$ 1.59M
14
Mantle Staked Ether
Mantle Staked Ether
METH
$ 2,065.07
+0.10%
+0.00%
-1.41%
$ 447.35M
$ 162.60K
15
DoubleZero Staked SOL
DoubleZero Staked SOL
DZSOL
$ 80.89
-0.01%
+0.00%
+3.24%
$ 400.80M
$ 34.71
16
Jupiter Staked SOL
Jupiter Staked SOL
JUPSOL
$ 91.52
-0.17%
+0.00%
+3.14%
$ 394.02M
$ 408.04K
17
Staked USDai
Staked USDai
SUSDAI
$ 1.1
0.00%
0.00%
0.00%
$ 354.30M
$ 2.21M
18
Coinbase Wrapped Staked ETH
Coinbase Wrapped Staked ETH
CBETH
$ 2,145.84
-0.14%
+0.01%
-1.01%
$ 352.89M
$ 4.80M
19
StakeWise Staked ETH
StakeWise Staked ETH
OSETH
$ 1,973.76
-0.10%
-0.01%
-2.98%
$ 280.52M
$ 6.41K
20
Staked Aave
Staked Aave
STKAAVE
$ 89.09
-0.38%
+0.01%
+1.28%
$ 218.37M
$ 2.01K
21
Drift Staked SOL
Drift Staked SOL
DSOL
$ 92.07
-0.01%
+0.00%
+3.26%
$ 213.86M
$ 182.56
22
Universal BTC
Universal BTC
UNIBTC
$ 63,500
-0.14%
0.00%
-1.46%
$ 189.49M
$ 386.85
23
Marinade Staked SOL
Marinade Staked SOL
MSOL
$ 106.35
-0.19%
+0.00%
+3.22%
$ 179.75M
$ 412.82K
24
Stader ETHx
Stader ETHx
ETHX
$ 2,057.47
-0.18%
+0.00%
-1.38%
$ 163.41M
$ 56.64K
25
Sanctum Infinity
Sanctum Infinity
INF
$ 109.84
-0.10%
-0.00%
+3.34%
$ 155.36M
$ 239.23K
26
Staked HYPE
Staked HYPE
STHYPE
$ 54.44
0.00%
-0.01%
-2.61%
$ 153.24M
$ 1.79K
27
BENQI Liquid Staked AVAX
BENQI Liquid Staked AVAX
SAVAX
$ 7.99
-0.62%
-0.03%
-6.22%
$ 140.35M
$ 187.07K
28
Phantom Staked SOL
Phantom Staked SOL
PSOL
$ 83.1
-0.11%
+0.00%
+3.27%
$ 124.74M
$ 243.21K
29
Frax Ether
Frax Ether
FRXETH
$ 1,879.98
-0.56%
+0.00%
-1.27%
$ 116.72M
$ 221.96K
30
Aster Staked BNB
Aster Staked BNB
ASBNB
$ 648.87
-0.46%
+0.02%
+2.72%
$ 112.63M
$ 4.70K
31
JPool Staked SOL
JPool Staked SOL
JSOL
$ 103.87
-0.18%
+0.00%
+2.94%
$ 105.08M
$ 1.55K
32
The Vault Staked SOL
The Vault Staked SOL
VSOL
$ 88.78
-0.09%
+0.00%
+3.21%
$ 103.14M
$ 698.65K
33
Avant Staked USD
Avant Staked USD
SAVUSD
$ 1.18
0.00%
--
-0.84%
$ 102.14M
$ 4.97K
34
Ethena Staked ENA
Ethena Staked ENA
SENA
$ 0.090692
-0.27%
-0.01%
-3.01%
$ 101.72M
$ 41.89K
35
Bybit Staked SOL
Bybit Staked SOL
BBSOL
$ 88.74
-0.11%
+0.01%
+3.39%
$ 94.20M
$ 831.31K
36
Staked Cap USD
Staked Cap USD
STCUSD
$ 1.074
-0.09%
-0.00%
+0.09%
$ 87.79M
--
37
Staked Frax Ether
Staked Frax Ether
SFRXETH
$ 2,193.61
-0.16%
+0.01%
-0.85%
$ 81.28M
$ 7.63K
38
Saturn sUSDat
Saturn sUSDat
SUSDAT
$ 0.970321
0.00%
+0.01%
+0.92%
$ 79.96M
$ 1.66M
39
BlazeStake Staked SOL
BlazeStake Staked SOL
BSOL
$ 99.75
-0.08%
+0.00%
+3.28%
$ 70.09M
$ 99.26K
40
Origin Ether
Origin Ether
OETH
$ 1,884.41
-0.27%
+0.01%
-1.31%
$ 69.30M
$ 42.10K
41
Helius Staked SOL
Helius Staked SOL
HSOL
$ 89.81
-0.08%
+0.00%
+3.11%
$ 68.96M
$ 80.53K
42
DFDV Staked SOL
DFDV Staked SOL
DFDVSOL
$ 83.27
0.00%
+0.00%
+3.29%
$ 64.67M
$ 7.91
43
Solv Protocol Staked BTC
Solv Protocol Staked BTC
XSOLVBTC
$ 63,516
+0.39%
0.00%
-0.98%
$ 62.53M
$ 2.58
44
stUSDT Staked USDT
stUSDT Staked USDT
STUSDT
$ 0.984846
0.00%
-0.00%
-0.80%
$ 61.38M
$ 5.97
45
Firelight Staked XRP
Firelight Staked XRP
STXRP
$ 1.017
+0.20%
+0.00%
-2.87%
$ 59.27M
$ 63.85K
46
Staked Yuzu USD
Staked Yuzu USD
SYZUSD
$ 1.045
0.00%
0.00%
0.00%
$ 58.21M
$ 5.54K
47
Treehouse ETH
Treehouse ETH
TETH
$ 2,354.95
-0.13%
+0.01%
-1.24%
$ 48.94M
$ 635.05
48
XUSD
XUSD
XUSD
$ 1.001
-0.01%
-0.01%
-0.01%
$ 44.60M
$ 55.57K
49
Kinetiq Earn Vault
Kinetiq Earn Vault
VKHYPE
$ 56.25
0.00%
-0.01%
-2.61%
$ 40.20M
$ 424.20K
50
Frax Staked frxUSD
Frax Staked frxUSD
SFRXUSD
$ 1.21
+0.83%
0.00%
+0.83%
$ 34.65M
$ 448.26K

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Tokens de staking líquido y por qué son populares?
Los tokens de Tokens de staking líquido representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 169 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $49.03B.
¿Cuál es el token de Tokens de staking líquido con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Tokens de staking líquido rastreados en MEXC, STAKE ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 1.60% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Tokens de staking líquido están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 169 tokens de Tokens de staking líquido, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. STETH, WSTETH, WBETH se encuentra entre los tokens populares de Tokens de staking líquido. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Tokens de staking líquido?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Tokens de staking líquido es de aproximadamente $49.03B. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Tokens de staking líquido, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.