Precio de SolFlow hoy

El precio actual de SolFlow (SFLOW) hoy es $ 0, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SFLOW a USD es $ 0 por SFLOW.

SolFlow actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 10,380.01, con un suministro circulante de 984.33M SFLOW. Durante las últimas 24 horas, SFLOW cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, SFLOW experimentó un cambio de -- en la última hora y de -2.88% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de SolFlow (SFLOW)

Cap de mercado $ 10.38K$ 10.38K $ 10.38K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 10.38K$ 10.38K $ 10.38K Suministro de Circulación 984.33M 984.33M 984.33M Suministro total 984,328,956.726552 984,328,956.726552 984,328,956.726552

La capitalización de mercado actual de SolFlow es de $ 10.38K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de SFLOW es de 984.33M, con un suministro total de 984328956.726552. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 10.38K.