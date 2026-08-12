Precio de Silverback hoy

El precio actual de Silverback (BACK) hoy es $ 0, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BACK a USD es $ 0 por BACK.

Silverback actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 10,179.9, con un suministro circulante de 498.86M BACK. Durante las últimas 24 horas, BACK cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, BACK experimentó un cambio de -- en la última hora y de +0.32% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Silverback (BACK)

Cap de mercado $ 10.18K$ 10.18K $ 10.18K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 20.41K$ 20.41K $ 20.41K Suministro de Circulación 498.86M 498.86M 498.86M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Silverback es de $ 10.18K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de BACK es de 498.86M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 20.41K.