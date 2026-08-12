Precio de Send hoy

El precio actual de Send (SEND) hoy es $ 0.01710983, con una variación del 0.60% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SEND a USD es $ 0.01710983 por SEND.

Send actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 6,081,439, con un suministro circulante de 355.43M SEND. Durante las últimas 24 horas, SEND cotiza entre $ 0.0171094 (bajo) y $ 0.01732746 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.11502, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00380728.

En el corto plazo, SEND experimentó un cambio de -0.67% en la última hora y de -3.60% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 1.98K.

Información del mercado de Send (SEND)

Cap de mercado $ 6.08M$ 6.08M $ 6.08M Volumen (24H) $ 1.98K$ 1.98K $ 1.98K Cap. de mercado totalmente diluida $ 16.70M$ 16.70M $ 16.70M Suministro de Circulación 355.43M 355.43M 355.43M Suministro total 975,792,585.68 975,792,585.68 975,792,585.68

La capitalización de mercado actual de Send es de $ 6.08M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 1.98K. El suministro circulante de SEND es de 355.43M, con un suministro total de 975792585.68. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 16.70M.