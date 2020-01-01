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Principales tokens de Resumen de cuenta por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Resumen de cuenta. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

#
Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
Trust Wallet
Trust Wallet
TWT
$ 0,4036
-0,27%
+6,59%
+6,56%
$ 172,46M
$ 203,28K
2
Defi App
Defi App
HOME
$ 0,00926
-0,19%
+5,37%
+6,28%
$ 38,93M
$ 10,89M
3
BICONOMY
BICONOMY
BICO
$ 0,036
-1,74%
-13,29%
+21,99%
$ 36,23M
$ 7,87M
4
IoTeX Network
IoTeX Network
IOTX
$ 0,00257
-3,39%
+5,54%
+15,97%
$ 24,48M
$ 29,20M
5
SKALE
SKALE
SKL
$ 0,003504
0,00%
-1,16%
-3,02%
$ 21,70M
$ 18,46M
6
Particle Network
Particle Network
PARTI
$ 0,02428
+0,62%
-2,28%
+1,75%
$ 13,19M
$ 3,40M
7
Ambire Wallet
Ambire Wallet
WALLET
$ 0,01309062
-0,17%
-0,02%
-12,23%
$ 9,47M
$ 24,76K
8
Send
Send
SEND
$ 0,01714358
-0,17%
-0,01%
-3,42%
$ 6,09M
$ 2,22K
9
Holdstation
Holdstation
HOLDSTATION
$ 0,211
-0,52%
-2,37%
+1,11%
$ 1,66M
$ 59,23K
10
Empyreal
Empyreal
EMP
$ 3,51
0,00%
-0,00%
+3,85%
$ 1,05M
$ 56,54
11
Fuse Network
Fuse Network
FUSE
$ 0,002822
+0,04%
-0,70%
-1,94%
$ 621,39K
$ 20,15M
12
0xGasless
0xGasless
0XGAS
$ 0,02286333
+0,24%
+0,04%
-0,17%
$ 251,50K
$ 906,73
13
Pillar
Pillar
PLR
$ 0,00069506
+0,23%
+0,01%
-2,09%
$ 180,26K
$ 11,27
14
Pecunity
Pecunity
PEC
$ 0,00683066
+0,01%
+0,04%
+4,34%
$ 121,07K
$ 102,62
15
Self Chain
Self Chain
SLF
$ 0,00037125
0,00%
--
0,00%
$ 62,00K
$ 47,89K
16
Router Protocol
Router Protocol
ROUTE
$ 8,234E-5
-0,01%
-8,70%
-8,64%
$ 55,89K
--
17
c0mpute
c0mpute
ZERO
$ 0,002773
+1,00%
-12,96%
-21,63%
--
$ 19,08M
18
NERO
NERO
NERO
$ 0,001312
-0,15%
-0,08%
-7,75%
--
$ 7,22M
19
OpenEden
OpenEden
EDEN
$ 0,04366
+0,23%
+0,05%
+12,73%
--
$ 2,04M

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Resumen de cuenta y por qué son populares?
Los tokens de Resumen de cuenta representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 19 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $326.56M.
¿Cuál es el token de Resumen de cuenta con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Resumen de cuenta rastreados en MEXC, TWT ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 6.59% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Resumen de cuenta están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 19 tokens de Resumen de cuenta, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. TWT, HOME, BICO se encuentra entre los tokens populares de Resumen de cuenta. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Resumen de cuenta?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Resumen de cuenta es de aproximadamente $326.56M. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Resumen de cuenta, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.