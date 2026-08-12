Precio de SEED hoy

El precio actual de SEED (SEED) hoy es $ 0, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SEED a USD es $ 0 por SEED.

SEED actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 153,137, con un suministro circulante de 382.23M SEED. Durante las últimas 24 horas, SEED cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.01720785, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, SEED experimentó un cambio de -- en la última hora y de 0.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 1.52K.

Información del mercado de SEED (SEED)

Cap de mercado $ 153.14K$ 153.14K $ 153.14K Volumen (24H) $ 1.52K$ 1.52K $ 1.52K Cap. de mercado totalmente diluida $ 422.64K$ 422.64K $ 422.64K Suministro de Circulación 382.23M 382.23M 382.23M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de SEED es de $ 153.14K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 1.52K. El suministro circulante de SEED es de 382.23M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 422.64K.