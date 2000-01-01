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Principales tokens de Ecosistema Sui por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Ecosistema Sui. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

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Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
Ethereum
Ethereum
ETH
$ 1,889.5
-0.14%
+0.53%
-1.13%
$ 227.96B
$ 94.16K
2
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.0008
0.00%
0.00%
-0.02%
$ 74.86B
$ 56.90M
3
Solana
Solana
SOL
$ 76.1
-0.08%
+0.67%
+3.05%
$ 44.22B
$ 415.51K
4
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63,807.56
-0.19%
-0.43%
-1.75%
$ 7.43B
$ 7.35
5
$ 0.69
-0.17%
+0.52%
+0.85%
$ 2.78B
$ 1.38M
6
Avalanche
Avalanche
AVAX
$ 6.235
-0.64%
-3.56%
-6.35%
$ 2.70B
$ 57.83K
7
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 3.6
0.00%
-4.48%
-6.66%
$ 2.35B
$ 145.73K
8
Ondo US Dollar Yield
Ondo US Dollar Yield
USDY
$ 1.14
0.00%
0.00%
0.00%
$ 2.14B
$ 842.90K
9
Lombard Staked BTC
Lombard Staked BTC
LBTC
$ 63,864
-0.33%
-0.00%
-1.80%
$ 654.75M
$ 1.01M
10
First Digital USD
First Digital USD
FDUSD
$ 0.9979
-0.02%
-0.02%
-0.03%
$ 336.81M
$ 52.02K
11
Lorenzo Wrapped Bitcoin
Lorenzo Wrapped Bitcoin
ENZOBTC
$ 64,159
0.00%
--
-0.99%
$ 304.61M
$ 151.41
12
tBTC
tBTC
TBTC
$ 63,650
-0.15%
-0.00%
-1.74%
$ 289.47M
$ 18.93M
13
AUSD
AUSD
AUSD
$ 0.999257
0.00%
0.00%
+0.02%
$ 214.13M
$ 6.55M
14
DeepBook
DeepBook
DEEP
$ 0.01446
-0.23%
-4.40%
-5.28%
$ 77.01M
$ 4.54M
15
Horizen
Horizen
ZEN
$ 4.079
-0.02%
-2.10%
-0.20%
$ 74.09M
$ 18.10K
16
Talus
Talus
US
$ 0.03363
-1.26%
-15.74%
-40.59%
$ 72.67M
$ 19.86M
17
Matrixdock Gold
Matrixdock Gold
XAUM
$ 4,386.2
+0.10%
+0.00%
+3.06%
$ 71.29M
$ 407.45K
18
S
S
S
$ 0.023
-0.39%
-3.07%
+2.31%
$ 66.44M
$ 4.01M
19
Walrus
Walrus
WAL
$ 0.02197
-0.23%
-10.39%
-12.85%
$ 52.65M
$ 3.61M
20
Momentum
Momentum
MMT
$ 0.1996
-1.10%
-10.55%
+21.23%
$ 40.33M
$ 724.24K
21
Magma Finance
Magma Finance
MAGMA
$ 0.19479
+1.21%
+2.72%
-24.55%
$ 37.67M
$ 558.62K
22
WINK
WINK
WIN
$ 0.0000315
-0.16%
-0.19%
+5.59%
$ 31.53M
$ 1.71B
23
Bucket Protocol BUCK Stablecoin
Bucket Protocol BUCK Stablecoin
BUCK
$ 0.995232
-0.23%
-0.00%
-0.03%
$ 25.84M
$ 330.83K
24
Haedal Staked SUI
Haedal Staked SUI
HASUI
$ 0.742879
-0.56%
0.00%
+0.49%
$ 24.36M
$ 34.87K
25
Lorenzo stBTC
Lorenzo stBTC
STBTC
$ 63,439
+0.19%
--
-0.87%
$ 20.43M
$ 41.26
26
CETUS
CETUS
CETUS
$ 0.01933
0.00%
-0.21%
+9.79%
$ 18.39M
$ 7.49M
27
Volo Staked SUI
Volo Staked SUI
VSUI
$ 0.735862
-0.23%
+0.00%
+0.66%
$ 15.71M
$ 108.88K
28
eSui Dollar
eSui Dollar
SUIUSDE
$ 0.999213
0.00%
0.00%
+0.04%
$ 13.09M
$ 4.20K
29
Sonic SVM
Sonic SVM
SONIC
$ 0.01823
+0.66%
-1.93%
-0.05%
$ 12.23M
$ 3.02M
30
Ember Third Eye
Ember Third Eye
ETHIRD
$ 1.047
0.00%
--
-0.10%
$ 10.64M
$ 120.64
31
DeAgentAI
DeAgentAI
AIA
$ 0.07286
+0.11%
+4.94%
+7.28%
$ 9.27M
$ 2.36M
32
Alpha Fi
Alpha Fi
ALPHA
$ 0.613241
-0.04%
+0.01%
+2.66%
$ 6.11M
$ 262.40
33
NAVI Protocol
NAVI Protocol
NAVX
$ 0.007438
-0.15%
-6.18%
-3.82%
$ 6.08M
$ 7.06M
34
Spring Staked SUI
Spring Staked SUI
SSUI
$ 0.710551
-0.24%
0.00%
+0.75%
$ 5.90M
$ 1.72
35
Manchester City Fan
Manchester City Fan
CITY
$ 0.3607
+0.42%
-3.25%
-2.41%
$ 4.88M
$ 161.27K
36
Matrixdock Silver
Matrixdock Silver
XAGM
$ 65.5
0.00%
-0.01%
+6.21%
$ 4.78M
$ 11.91K
37
SWEAT
SWEAT
SWEAT
$ 0.00034073
+0.30%
+0.00%
-12.82%
$ 4.56M
$ 16.38K
38
Lofi
Lofi
LOFI
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$ 4.09M
$ 606.08K
39
Bluefin
Bluefin
BLUE
$ 0.007745
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-4.53%
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$ 6.95M
40
Suilend
Suilend
SEND
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$ 3.67M
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41
Ember SUI
Ember SUI
ESUI
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+1.06%
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$ 3.62
42
SuiNS
SuiNS
NS
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-3.85%
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$ 4.81M
43
superSUI
superSUI
SUPERSUI
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--
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$ 10.43
44
Aftermath Staked SUI
Aftermath Staked SUI
AFSUI
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45
LumiWave
LumiWave
LWA
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--
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$ 111.72
46
Pawtato
Pawtato
TATO
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-1.88%
-0.10%
-15.98%
$ 1.57M
$ 4.42K
47
Ember Earn
Ember Earn
EEARN
$ 1.03
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 1.29M
$ 40.97K
48
Sudeng
Sudeng
HIPPO
$ 0.0001258
-0.08%
-2.14%
-3.29%
$ 1.24M
$ 453.45M
49
Scallop
Scallop
SCA
$ 0.006
0.00%
+3.28%
-5.97%
$ 1.01M
$ 745.49K
50
BLUB
BLUB
BLUB
$ 1.916E-9
0.00%
-7.00%
+0.84%
$ 805.77K
--

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Ecosistema Sui y por qué son populares?
Los tokens de Ecosistema Sui representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 106 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $366.97B.
¿Cuál es el token de Ecosistema Sui con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Ecosistema Sui rastreados en MEXC, CAP ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 15.04% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Ecosistema Sui están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 106 tokens de Ecosistema Sui, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. ETH, USDC, SOL se encuentra entre los tokens populares de Ecosistema Sui. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Ecosistema Sui?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Ecosistema Sui es de aproximadamente $366.97B. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Ecosistema Sui, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.