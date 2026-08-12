Precio de Savings USDD hoy

El precio actual de Savings USDD (SUSDD) hoy es $ 1.055, con una variación del 0.27% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SUSDD a USD es $ 1.055 por SUSDD.

Savings USDD actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 254,987,556, con un suministro circulante de 241.63M SUSDD. Durante las últimas 24 horas, SUSDD cotiza entre $ 1.052 (bajo) y $ 1.055 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1.062, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.637557.

En el corto plazo, SUSDD experimentó un cambio de +0.00% en la última hora y de +0.33% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 730.99.

Información del mercado de Savings USDD (SUSDD)

Cap de mercado $ 254.99M$ 254.99M $ 254.99M Volumen (24H) $ 730.99$ 730.99 $ 730.99 Cap. de mercado totalmente diluida $ 254.99M$ 254.99M $ 254.99M Suministro de Circulación 241.63M 241.63M 241.63M Suministro total 241,637,015.5005684 241,637,015.5005684 241,637,015.5005684

La capitalización de mercado actual de Savings USDD es de $ 254.99M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 730.99. El suministro circulante de SUSDD es de 241.63M, con un suministro total de 241637015.5005684. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 254.99M.