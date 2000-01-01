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Principales tokens de Stablecoin que genera rendimientos por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Stablecoin que genera rendimientos. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

#
Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
sUSDS
sUSDS
SUSDS
$ 1.11
0.00%
0.00%
0.00%
$ 4.73B
$ 570.40K
2
Ondo US Dollar Yield
Ondo US Dollar Yield
USDY
$ 1.14
0.00%
0.00%
0.00%
$ 2.14B
$ 842.90K
3
Ethena Staked USDe
Ethena Staked USDe
SUSDE
$ 1.24
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.47B
$ 6.58M
4
BFUSD
BFUSD
BFUSD
$ 0.998521
0.00%
0.00%
+0.01%
$ 1.32B
$ 585.61K
5
syrupUSDC
syrupUSDC
SYRUPUSDC
$ 1.18
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.07B
$ 928.02K
6
syrupUSDT
syrupUSDT
SYRUPUSDT
$ 1.14
0.00%
0.00%
0.00%
$ 438.70M
$ 267.56K
7
OnRe Tokenized Reinsurance
OnRe Tokenized Reinsurance
ONYC
$ 1.13
0.00%
0.00%
0.00%
$ 255.90M
$ 1.65M
8
Savings USDD
Savings USDD
SUSDD
$ 1.053
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 253.41M
$ 521.05
9
Spark USDC
Spark USDC
SUSDC
$ 1.1
0.00%
--
0.00%
$ 185.92M
$ 4.52
10
Re Protocol reUSD
Re Protocol reUSD
REUSD
$ 1.095
+0.09%
0.00%
+0.18%
$ 181.38M
$ 1.81M
11
apyUSD
apyUSD
APYUSD
$ 1.33
0.00%
+0.01%
+1.53%
$ 176.50M
$ 378.60K
12
USDai
USDai
USDAI
$ 0.998832
0.00%
0.00%
+0.01%
$ 174.11M
$ 2.99M
13
Savings Dai
Savings Dai
SDAI
$ 1.18
0.00%
0.00%
0.00%
$ 171.23M
$ 300.74K
14
syrupUSDG
syrupUSDG
SYRUPUSDG
$ 1.006
0.00%
0.00%
+0.20%
$ 108.82M
$ 60.12K
15
Avant Staked USD
Avant Staked USD
SAVUSD
$ 1.18
0.00%
--
-0.84%
$ 102.14M
$ 4.97K
16
Steakhouse USDC V2
Steakhouse USDC V2
STEAKUSDC
$ 1.026
-0.10%
-0.00%
0.00%
$ 93.72M
--
17
Steakhouse USDT V2
Steakhouse USDT V2
STEAKUSDT
$ 1.02
-0.10%
0.00%
0.00%
$ 73.78M
--
18
Gauntlet USDC PRIME V2
Gauntlet USDC PRIME V2
GTUSDCP
$ 1.03
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 70.45M
--
19
Midas mTBILL
Midas mTBILL
MTBILL
$ 1.069
0.00%
0.00%
+0.09%
$ 66.16M
--
20
Staked Yuzu USD
Staked Yuzu USD
SYZUSD
$ 1.045
0.00%
0.00%
0.00%
$ 58.21M
$ 5.54K
21
Strata Senior USDe
Strata Senior USDe
SRUSDE
$ 1.028
0.00%
+0.00%
+0.10%
$ 58.16M
$ 8.49K
22
Savings xDAI
Savings xDAI
SDAI
$ 1.26
0.00%
+0.00%
+0.80%
$ 54.68M
$ 1.42K
23
USDu
USDu
USDU
$ 0.99803
0.00%
0.00%
-0.04%
$ 52.81M
$ 34.42K
24
Yuzu USD
Yuzu USD
YZUSD
$ 0.999091
-0.01%
0.00%
+0.02%
$ 49.72M
$ 47.55K
25
InfiniFi USD
InfiniFi USD
IUSD
$ 0.998623
0.00%
--
-0.07%
$ 47.99M
$ 1.00
26
Tori Staked trUSD
Tori Staked trUSD
STRUSD
$ 1.013
0.00%
0.00%
+0.20%
$ 44.89M
$ 1.41K
27
XUSD
XUSD
XUSD
$ 1.0009
-0.01%
-0.01%
-0.01%
$ 44.60M
$ 55.57K
28
Steakhouse Confidential Prime USDC
Steakhouse Confidential Prime USDC
STEAKCUSDC
$ 1.012
-0.10%
-0.00%
+0.10%
$ 36.26M
--
29
Frax Staked frxUSD
Frax Staked frxUSD
SFRXUSD
$ 1.21
+0.83%
0.00%
+0.83%
$ 34.65M
$ 448.26K
30
Staked USN
Staked USN
SUSN
$ 1.21
0.00%
0.00%
0.00%
$ 31.27M
$ 78.09K
31
Galaxy USDT Quality
Galaxy USDT Quality
ETH:GUSDTQ
$ 1.01
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 27.50M
--
32
Lido EarnUSD
Lido EarnUSD
EARNUSD
$ 1.022
-0.10%
0.00%
-0.10%
$ 26.21M
--
33
Savings crvUSD
Savings crvUSD
SCRVUSD
$ 1.11
0.00%
0.00%
+0.91%
$ 17.07M
$ 1.66M
34
GAIB sAID
GAIB sAID
SAID
$ 0.64483
0.00%
--
0.00%
$ 11.71M
$ 3.87
35
YieldFi yToken
YieldFi yToken
YUSD
$ 0.998454
0.00%
--
0.00%
$ 10.86M
--
36
Yield Optimizer USD
Yield Optimizer USD
YOUSD
$ 1.059
0.00%
0.00%
0.00%
$ 9.72M
--
37
Wrapped iTRY
Wrapped iTRY
WITRY
$ 0.02371864
0.00%
0.00%
+0.24%
$ 8.74M
--
38
Midas mRe7YIELD
Midas mRe7YIELD
MRE7YIELD
$ 1.074
0.00%
0.00%
+0.19%
$ 8.19M
--
39
USP Yield Optimized Stablecoin
USP Yield Optimized Stablecoin
USP
$ 1.11
0.00%
-0.00%
-0.89%
$ 8.18M
$ 69.44K
40
sDOLA
sDOLA
SDOLA
$ 1.4
0.00%
0.00%
0.00%
$ 7.57M
$ 395.31K
41
Midas mBASIS
Midas mBASIS
MBASIS
$ 1.21
0.00%
0.00%
+0.83%
$ 5.09M
--
42
Strata Senior USDat
Strata Senior USDat
SRUSDAT
$ 1.021
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 4.21M
--
43
Hyperbeat USDT
Hyperbeat USDT
HBUSDT
$ 1.12
0.00%
0.00%
0.00%
$ 4.09M
$ 2.16K
44
YieldFi vyUSD
YieldFi vyUSD
VYUSD
$ 0.923628
0.00%
0.00%
0.00%
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--
45
Aster Staked USDF
Aster Staked USDF
ASUSDF
$ 1.063
0.00%
0.00%
+0.09%
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$ 801.21
46
evaUSDT
evaUSDT
EVAUSDT
$ 0.997942
0.00%
-0.00%
+0.01%
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$ 72.61
47
limUSD
limUSD
LIMUSD
$ 1.017
0.00%
+0.01%
0.00%
$ 2.65M
$ 207.37
48
evaUSDC
evaUSDC
EVAUSDC
$ 1.002
0.00%
--
0.00%
$ 2.50M
$ 50.85
49
International Stable Currency
International Stable Currency
ISC
$ 2.22
+0.45%
+0.01%
+1.37%
$ 2.44M
$ 1.69K
50
Hermetica USDh
Hermetica USDh
USDH
$ 1.0
0.00%
+0.01%
-0.70%
$ 2.12M
$ 5.78K

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Stablecoin que genera rendimientos y por qué son populares?
Los tokens de Stablecoin que genera rendimientos representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 74 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $13.77B.
¿Cuál es el token de Stablecoin que genera rendimientos con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Stablecoin que genera rendimientos rastreados en MEXC, JRUSDAT ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 0.04% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Stablecoin que genera rendimientos están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 74 tokens de Stablecoin que genera rendimientos, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. SUSDS, USDY, SUSDE se encuentra entre los tokens populares de Stablecoin que genera rendimientos. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Stablecoin que genera rendimientos?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Stablecoin que genera rendimientos es de aproximadamente $13.77B. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Stablecoin que genera rendimientos, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.