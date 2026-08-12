Precio de Satoshi Cash Network hoy

El precio actual de Satoshi Cash Network (SCASH) hoy es $ 0.053575, con una variación del 13.86% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SCASH a USD es $ 0.053575 por SCASH.

Satoshi Cash Network actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 376,529, con un suministro circulante de 7.03M SCASH. Durante las últimas 24 horas, SCASH cotiza entre $ 0.04642324 (bajo) y $ 0.057951 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.538881, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00368375.

En el corto plazo, SCASH experimentó un cambio de -0.27% en la última hora y de +28.57% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 24.15K.

Información del mercado de Satoshi Cash Network (SCASH)

Cap de mercado $ 376.53K$ 376.53K $ 376.53K Volumen (24H) $ 24.15K$ 24.15K $ 24.15K Cap. de mercado totalmente diluida $ 376.53K$ 376.53K $ 376.53K Suministro de Circulación 7.03M 7.03M 7.03M Suministro total 7,027,900.0 7,027,900.0 7,027,900.0

La capitalización de mercado actual de Satoshi Cash Network es de $ 376.53K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 24.15K. El suministro circulante de SCASH es de 7.03M, con un suministro total de 7027900.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 376.53K.