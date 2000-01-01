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Principales tokens de Tokens que generan rendimiento por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Tokens que generan rendimiento. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

#
Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
Ondo US Dollar Yield
Ondo US Dollar Yield
USDY
$ 1.14
0.00%
0.00%
0.00%
$ 2.14B
$ 842.90K
2
Staked USDai
Staked USDai
SUSDAI
$ 1.1
0.00%
0.00%
0.00%
$ 354.30M
$ 2.21M
3
Savings USDD
Savings USDD
SUSDD
$ 1.053
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 253.41M
$ 521.05
4
Spark USDC
Spark USDC
SUSDC
$ 1.1
0.00%
--
0.00%
$ 185.92M
$ 4.52
5
apyUSD
apyUSD
APYUSD
$ 1.33
0.00%
+0.01%
+1.53%
$ 176.50M
$ 378.60K
6
Savings Dai
Savings Dai
SDAI
$ 1.18
0.00%
0.00%
0.00%
$ 171.23M
$ 300.74K
7
Lido Earn ETH
Lido Earn ETH
EARNETH
$ 1,908.13
-0.35%
+0.01%
-1.30%
$ 164.83M
--
8
Staked Cap USD
Staked Cap USD
STCUSD
$ 1.074
-0.09%
-0.00%
+0.09%
$ 87.79M
--
9
Nest BlackOpal LiquidStone II Vault
Nest BlackOpal LiquidStone II Vault
NOPAL
$ 1.086
0.00%
0.00%
+0.18%
$ 65.83M
--
10
Strata Senior USDe
Strata Senior USDe
SRUSDE
$ 1.028
0.00%
+0.00%
+0.10%
$ 58.16M
$ 8.49K
11
Tori Staked trUSD
Tori Staked trUSD
STRUSD
$ 1.013
0.00%
0.00%
+0.20%
$ 44.89M
$ 1.41K
12
Midas mHYPER
Midas mHYPER
MHYPER
$ 1.12
0.00%
0.00%
0.00%
$ 39.38M
--
13
Steakhouse Confidential Prime USDC
Steakhouse Confidential Prime USDC
STEAKCUSDC
$ 1.012
-0.10%
-0.00%
+0.10%
$ 36.26M
--
14
Galaxy USDT Quality
Galaxy USDT Quality
ETH:GUSDTQ
$ 1.01
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 27.50M
--
15
THORChain Yield
THORChain Yield
TCY
$ 0.126676
-0.05%
+0.04%
-11.49%
$ 23.53M
$ 22.53K
16
SailOut Royalty
SailOut Royalty
SAIL.R
$ 14.59
0.00%
+0.01%
+0.83%
$ 21.89M
$ 1.35K
17
earnAUSD
earnAUSD
EARNAUSD
$ 1.01
0.00%
0.00%
0.00%
$ 21.45M
$ 50.23
18
Universal ETH
Universal ETH
UNIETH
$ 2,148.86
0.00%
+0.01%
+1.83%
$ 19.42M
$ 144.14
19
Galaxy WETH Quality
Galaxy WETH Quality
ETH:GWETHQ
$ 1,891.93
-0.30%
+0.00%
-1.36%
$ 16.90M
--
20
Steakhouse WETH V2
Steakhouse WETH V2
STEAKETH
$ 1,903.88
-0.49%
+0.00%
-1.50%
$ 16.74M
--
21
Alchemix ETH
Alchemix ETH
ALETH
$ 1,846.51
-0.13%
+0.00%
+0.05%
$ 15.28M
$ 44.24K
22
Unitas Gold
Unitas Gold
XGLD
$ 4,175.13
-0.36%
+0.01%
+2.37%
$ 14.52M
$ 1.27K
23
Nest Alpha Vault
Nest Alpha Vault
NALPHA
$ 1.11
0.00%
0.00%
0.00%
$ 14.12M
--
24
Streamex GLDY
Streamex GLDY
GLDY
$ 4,402.59
0.00%
+0.01%
+3.63%
$ 13.55M
--
25
GAIB sAID
GAIB sAID
SAID
$ 0.64483
0.00%
--
0.00%
$ 11.71M
$ 3.87
26
Ember Third Eye
Ember Third Eye
ETHIRD
$ 1.047
0.00%
--
-0.10%
$ 10.64M
$ 120.64
27
Yield Optimizer ETH
Yield Optimizer ETH
YOETH
$ 2,049.94
-0.23%
+0.01%
-1.23%
$ 10.52M
--
28
Balsa MM Fund
Balsa MM Fund
BMMF
$ 0.08369
0.00%
--
0.00%
$ 10.27M
$ 170.25
29
Yield Optimizer USD
Yield Optimizer USD
YOUSD
$ 1.059
0.00%
0.00%
0.00%
$ 9.72M
--
30
Altura Vault Tokens
Altura Vault Tokens
AVLT
$ 0.310854
-0.01%
-0.30%
+15.18%
$ 9.21M
$ 8.02K
31
Gauntlet WETH PRIME V2
Gauntlet WETH PRIME V2
GTWETHP
$ 1,913.77
-0.30%
+0.00%
-1.35%
$ 8.80M
--
32
Midas mRe7YIELD
Midas mRe7YIELD
MRE7YIELD
$ 1.074
0.00%
0.00%
+0.19%
$ 8.19M
--
33
USP Yield Optimized Stablecoin
USP Yield Optimized Stablecoin
USP
$ 1.11
0.00%
-0.00%
-0.89%
$ 8.18M
$ 69.44K
34
Midas mAPOLLO
Midas mAPOLLO
MAPOLLO
$ 1.11
0.00%
0.00%
0.00%
$ 8.07M
--
35
ETHPlus
ETHPlus
ETH+
$ 2,059.29
-0.19%
+0.01%
-1.37%
$ 7.52M
$ 64.67K
36
Strata Junior USDe
Strata Junior USDe
JRUSDE
$ 1.067
0.00%
--
+0.09%
$ 6.87M
$ 608.50
37
Midas Rockaway Market Neutral
Midas Rockaway Market Neutral
MROX
$ 1.14
0.00%
0.00%
0.00%
$ 6.68M
--
38
Ease Staked NXM
Ease Staked NXM
STNXM
$ 52.69
0.00%
--
+12.85%
$ 6.01M
$ 465.91
39
xHYPE
xHYPE
XHYPE
$ 1.042
0.00%
0.00%
0.00%
$ 5.77M
$ 321.57
40
Mitosis EOL BNB
Mitosis EOL BNB
MIBNB
$ 3,620.19
0.00%
--
0.00%
$ 5.68M
$ 80.19
41
Liquid Euro
Liquid Euro
WEEUR
$ 1.17
0.00%
0.00%
0.00%
$ 5.19M
--
42
Midas msyrupUSDp
Midas msyrupUSDp
MSYRUPUSDP
$ 1.061
0.00%
0.00%
0.00%
$ 4.55M
--
43
FXArbUSDTRY
FXArbUSDTRY
FXARBUSDTRY
$ 0.084965
0.00%
0.00%
+0.09%
$ 4.26M
$ 55.41
44
Strata Senior USDat
Strata Senior USDat
SRUSDAT
$ 1.021
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 4.21M
--
45
Hyperbeat USDT
Hyperbeat USDT
HBUSDT
$ 1.12
0.00%
0.00%
0.00%
$ 4.09M
$ 2.16K
46
Yuzu Protection Pool
Yuzu Protection Pool
YZPP
$ 1.17
0.00%
--
+0.86%
$ 3.73M
$ 289.91
47
Ember SUI
Ember SUI
ESUI
$ 0.720631
-0.27%
+0.00%
+1.06%
$ 3.64M
$ 3.62
48
Midas mMEV
Midas mMEV
MMEV
$ 1.14
0.00%
0.00%
0.00%
$ 3.37M
--
49
GIGADOT
GIGADOT
GDOT
$ 0.789213
-0.59%
-0.01%
-5.51%
$ 3.30M
$ 22.76K
50
GIGAETH
GIGAETH
GETH
$ 1,918.18
-0.08%
+0.01%
-1.16%
$ 3.23M
$ 65.03K

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Tokens que generan rendimiento y por qué son populares?
Los tokens de Tokens que generan rendimiento representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 86 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $4.19B.
¿Cuál es el token de Tokens que generan rendimiento con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Tokens que generan rendimiento rastreados en MEXC, AYFLOW ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 0.10% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Tokens que generan rendimiento están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 86 tokens de Tokens que generan rendimiento, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. USDY, SUSDAI, SUSDD se encuentra entre los tokens populares de Tokens que generan rendimiento. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Tokens que generan rendimiento?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Tokens que generan rendimiento es de aproximadamente $4.19B. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Tokens que generan rendimiento, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.