Información del precio (USD) de Roco Finance (ROCO)

Rango de precios en 24 horas: 24H Mín $ 0.00669942 24H Máx $ 0.01011254 Máximo Histórico $ 6.32 Precio más bajo $ 0.00669942 Cambio de Precio (1H) +0.01% Cambio de Precio (1D) -11.13% Cambio de Precio (7D) -10.50%

El precio en tiempo real de Roco Finance (ROCO) es de $0.00896419. Durante las últimas 24 horas, ROCO se ha operado entre un mínimo de $ 0.00669942 y un máximo de $ 0.01011254, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de ROCO es de $ 6.32, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.00669942.

En términos de rendimiento a corto plazo, ROCO ha cambiado en un +0.01% en la última hora, -11.13% en 24 horas y -10.50% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de Roco Finance (ROCO)

Cap de mercado $ 835.91K Volumen (24H) -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 890.02K Suministro de Circulación 93.50M Suministro total 99,552,583.0

La capitalización de mercado actual de Roco Finance es de $ 835.91K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de ROCO es de 93.50M, con un suministro total de 99552583.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 890.02K.