Precio de AntFun hoy

El precio actual de AntFun (ANTFUN) hoy es € 0.043241, con una variación del 0.59% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ANTFUN a EUR es € 0.043241 por ANTFUN.

AntFun actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- ANTFUN. Durante las últimas 24 horas, ANTFUN cotiza entre € 0.041687 (bajo) y € 0.043668 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, ANTFUN experimentó un cambio de +0.23% en la última hora y de -1.53% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 8.42M.

Información del mercado de AntFun (ANTFUN)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) € 8.42M€ 8.42M € 8.42M Cap. de mercado totalmente diluida € 432.41M€ 432.41M € 432.41M Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Blockchain pública SOL

La capitalización de mercado actual de AntFun es de --, con un volumen de trading en 24 horas de € 8.42M. El suministro circulante de ANTFUN es de --, con un suministro total de 10000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 432.41M.