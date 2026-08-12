Precio de Redbrick hoy

El precio actual de Redbrick (BRIC) hoy es $ 0, con una variación del 2.19% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BRIC a USD es $ 0 por BRIC.

Redbrick actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 171,482, con un suministro circulante de 235.10M BRIC. Durante las últimas 24 horas, BRIC cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.04554831, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, BRIC experimentó un cambio de -1.73% en la última hora y de +4.15% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 540.17.

Información del mercado de Redbrick (BRIC)

Cap de mercado $ 171.48K$ 171.48K $ 171.48K Volumen (24H) $ 540.17$ 540.17 $ 540.17 Cap. de mercado totalmente diluida $ 729.40K$ 729.40K $ 729.40K Suministro de Circulación 235.10M 235.10M 235.10M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Redbrick es de $ 171.48K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 540.17. El suministro circulante de BRIC es de 235.10M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 729.40K.