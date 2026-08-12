Precio de RecapThisBot hoy

El precio actual de RecapThisBot ($RECAP) hoy es $ 0, con una variación del 0.94% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de $RECAP a USD es $ 0 por $RECAP.

RecapThisBot actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 113,964, con un suministro circulante de 991.25M $RECAP. Durante las últimas 24 horas, $RECAP cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, $RECAP experimentó un cambio de +0.35% en la última hora y de +6.13% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 17.26.

Información del mercado de RecapThisBot ($RECAP)

Cap de mercado $ 113.96K$ 113.96K $ 113.96K Volumen (24H) $ 17.26$ 17.26 $ 17.26 Cap. de mercado totalmente diluida $ 113.96K$ 113.96K $ 113.96K Suministro de Circulación 991.25M 991.25M 991.25M Suministro total 998,943,659.0945721 998,943,659.0945721 998,943,659.0945721

La capitalización de mercado actual de RecapThisBot es de $ 113.96K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 17.26. El suministro circulante de $RECAP es de 991.25M, con un suministro total de 998943659.0945721. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 113.96K.