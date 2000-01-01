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Principales tokens de Meme de IA por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Meme de IA. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

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Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
Bitcoin
Bitcoin
BTC
$ 63,831.88
+0.11%
-0.24%
-1.58%
$ 1.28T
$ 6.55K
2
Ethereum
Ethereum
ETH
$ 1,891.42
+0.10%
+0.85%
-1.21%
$ 228.15B
$ 95.83K
3
Solana
Solana
SOL
$ 76.34
0.00%
+0.59%
+3.09%
$ 44.28B
$ 425.78K
4
Bittensor
Bittensor
TAO
$ 203.7
+0.10%
+2.50%
+3.63%
$ 2.25B
$ 6.45K
5
Kaia
Kaia
KAIA
$ 0.02674
-0.30%
+0.30%
-0.04%
$ 169.69M
$ 2.13M
6
Ribbita by Virtuals
Ribbita by Virtuals
TIBBIR
$ 0.13747
-1.29%
+12.01%
+36.08%
$ 145.73M
$ 1.79M
7
FARTCOIN
FARTCOIN
FARTCOIN
$ 0.13692
+0.44%
+1.97%
+3.98%
$ 138.06M
$ 1.03M
8
Decentraland
Decentraland
MANA
$ 0.06626
-0.21%
-0.12%
-1.05%
$ 131.17M
$ 844.31K
9
Horizen
Horizen
ZEN
$ 4.092
+0.15%
-4.07%
-0.63%
$ 74.22M
$ 18.07K
10
S
S
S
$ 0.02316
+0.35%
-3.01%
+4.22%
$ 66.87M
$ 4.00M
11
UnifAI
UnifAI
UAI
$ 0.2551
-0.39%
-1.82%
+6.65%
$ 60.56M
$ 791.79K
12
Turbo
Turbo
TURBO
$ 0.0008198
-0.07%
-0.70%
-1.90%
$ 56.63M
$ 102.66M
13
Tutorial
Tutorial
TUT
$ 0.063454
-4.21%
-39.60%
+117.25%
$ 53.05M
$ 56.33M
14
Zerebro
Zerebro
ZEREBRO
$ 0.038626
-0.76%
+1.87%
+3.06%
$ 38.67M
$ 2.73M
15
Terra
Terra
LUNA
$ 0.04505
-2.89%
+7.30%
+9.16%
$ 31.72M
$ 6.88M
16
Gensyn
Gensyn
AI
$ 0.02095
0.00%
-3.15%
-4.00%
$ 27.27M
$ 3.60M
17
Aixbt
Aixbt
AIXBT
$ 0.01776
-0.06%
-2.74%
+2.30%
$ 17.76M
$ 9.57M
18
Pippin
Pippin
PIPPIN
$ 0.017061
+0.35%
-2.27%
+2.41%
$ 17.12M
$ 6.62M
19
IQ
IQ
IQ
$ 0.0006418
+0.36%
-1.68%
-1.78%
$ 16.83M
$ 88.82M
20
Claude Crab
Claude Crab
CRABAI
$ 0.00154681
0.00%
--
0.00%
$ 14.69M
$ 4.97
21
AVA
AVA
AVA
$ 0.1985
+0.30%
-5.34%
+5.25%
$ 14.55M
$ 292.07K
22
Goatseus Maximus
Goatseus Maximus
GOAT
$ 0.01408
-0.14%
-0.92%
+5.73%
$ 14.03M
$ 4.75M
23
Animecoin
Animecoin
ANIME
$ 0.002458
-0.24%
-1.20%
-0.61%
$ 13.64M
$ 20.39M
24
Simons Cat
Simons Cat
CAT
$ 0.000001688
-0.59%
-0.53%
+16.88%
$ 12.73M
$ 48.52B
25
tokenbot
tokenbot
CLANKER
$ 12.79
+0.31%
-0.31%
+2.00%
$ 12.60M
$ 5.87K
26
Bitchemical Token
Bitchemical Token
BCHEM
$ 0.01351367
0.00%
--
0.00%
$ 11.48M
$ 10.00
27
Griffain.com
Griffain.com
GRIFFAIN
$ 0.011312
+0.79%
-1.65%
+22.52%
$ 11.33M
$ 5.25M
28
AriaAI
AriaAI
ARIA
$ 0.03273
-0.70%
-1.43%
+17.12%
$ 11.14M
$ 2.70M
29
$ 0.01522
-0.40%
-0.66%
-3.84%
$ 10.72M
$ 3.66M
30
CorgiAI
CorgiAI
CORGIAI
$ 2.722E-5
+0.29%
-0.40%
-7.51%
$ 9.83M
--
31
The AI Prophecy
The AI Prophecy
ACT
$ 0.010336
-1.04%
-4.91%
+6.55%
$ 9.65M
$ 8.56M
32
AI COMPANIONS
AI COMPANIONS
AIC
$ 0.012089
+0.26%
+1.56%
+3.00%
$ 9.15M
$ 4.69M
33
PYTHIA
PYTHIA
PYTHIA
$ 0.00865043
-0.48%
+0.01%
-6.63%
$ 8.63M
$ 6.48K
34
Limitless
Limitless
LMTS
$ 0.06222
-0.62%
-0.21%
-4.66%
$ 8.18M
$ 905.06K
35
Delysium
Delysium
AGI
$ 0.002791
-0.07%
-2.01%
-9.12%
$ 5.58M
$ 19.44M
36
Manchester City Fan
Manchester City Fan
CITY
$ 0.3604
-0.36%
-1.72%
-3.41%
$ 4.87M
$ 158.62K
37
Kekius Maximus
Kekius Maximus
KEKIUS
$ 0.00468
-0.09%
-5.93%
+6.61%
$ 4.68M
$ 14.84M
38
GROK
GROK
GROK
$ 0.0005557
-0.18%
-0.45%
-5.16%
$ 3.52M
$ 103.65M
39
Harvest Finance
Harvest Finance
FARM
$ 5.085
+0.08%
-1.28%
-2.72%
$ 3.42M
$ 11.46K
40
DebtReliefBot
DebtReliefBot
DRB
$ 2.755E-5
-0.33%
-0.80%
-5.23%
$ 2.75M
--
41
KiraKuru
KiraKuru
KRA
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-0.11%
-0.04%
-3.24%
$ 2.71M
$ 2.17K
42
Wen
Wen
WEN
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-0.03%
-5.30%
-8.19%
$ 2.41M
$ 16.80B
43
Forest Protocol
Forest Protocol
FOREST
$ 0.01981
-2.57%
-2.28%
-6.12%
$ 2.16M
$ 2.33M
44
Zen AI
Zen AI
ZAI
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0.00%
0.00%
-5.74%
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$ 11.07
45
BORGY
BORGY
$BORGY
$ 2.633E-5
-0.04%
-1.70%
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$ 2.04M
--
46
B-Lucky
B-Lucky
LUCKY
$ 0.001955
0.00%
-2.40%
-6.19%
$ 1.96M
$ 20.98M
47
Moby AI
Moby AI
MOBY
$ 0.00182756
+1.00%
+0.06%
+13.63%
$ 1.83M
$ 335.18K
48
Captain Kuma
Captain Kuma
KUMA
$ 0.00192189
0.00%
+0.01%
+2.75%
$ 1.73M
$ 34.32
49
AIDOGE
AIDOGE
AIDOGE
$ 0.000000000009784
-0.22%
-1.74%
-5.87%
$ 1.70M
$ 6,025.49T
50
KiboShib
KiboShib
KIBSHI
$ 1.69E-6
0.00%
+5.40%
-0.59%
$ 1.69M
--

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Meme de IA y por qué son populares?
Los tokens de Meme de IA representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 232 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $1554.93B.
¿Cuál es el token de Meme de IA con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Meme de IA rastreados en MEXC, SQR ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 13.90% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Meme de IA están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 232 tokens de Meme de IA, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. BTC, ETH, SOL se encuentra entre los tokens populares de Meme de IA. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Meme de IA?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Meme de IA es de aproximadamente $1554.93B. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Meme de IA, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.