Precio de Potito hoy

El precio actual de Potito (PTTO) hoy es $ 0, con una variación del 0.85% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de PTTO a USD es $ 0 por PTTO.

Potito actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 53,737, con un suministro circulante de 99.98M PTTO. Durante las últimas 24 horas, PTTO cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.02519993, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, PTTO experimentó un cambio de -0.06% en la última hora y de +4.49% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 16.18.

Información del mercado de Potito (PTTO)

Cap de mercado $ 53.74K$ 53.74K $ 53.74K Volumen (24H) $ 16.18$ 16.18 $ 16.18 Cap. de mercado totalmente diluida $ 53.74K$ 53.74K $ 53.74K Suministro de Circulación 99.98M 99.98M 99.98M Suministro total 99,981,134.828802 99,981,134.828802 99,981,134.828802

La capitalización de mercado actual de Potito es de $ 53.74K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 16.18. El suministro circulante de PTTO es de 99.98M, con un suministro total de 99981134.828802. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 53.74K.