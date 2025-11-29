Precio de Plasma hoy

El precio actual de Plasma (XPL) hoy es $ 0.2167, con una variación del 1.09% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de XPL a USD es $ 0.2167 por XPL.

Plasma actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- XPL. Durante las últimas 24 horas, XPL cotiza entre $ 0.2135 (bajo) y $ 0.2284 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, XPL experimentó un cambio de +0.60% en la última hora y de +7.06% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 4.07M.

Información del mercado de Plasma (XPL)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) $ 4.07M$ 4.07M $ 4.07M Cap. de mercado totalmente diluida $ 2.17B$ 2.17B $ 2.17B Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Blockchain pública PLASMA

La capitalización de mercado actual de Plasma es de --, con un volumen de trading en 24 horas de $ 4.07M. El suministro circulante de XPL es de --, con un suministro total de 10000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 2.17B.